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Sabahtan bu saatte 320 yeni vaka ve daha geliyor

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KTHES Başkanı Ali Özgöçmen Acil Durum Hastanesi’ne sabahtan bu saate covid-19 nedeniyle başvuran hasta sayısının 320’yi aştığını söyledi.
Sabahtan bu saatte 320 yeni vaka ve daha geliyor

KTHES Başkanı Ali Özgöçmen Acil Durum Hastanesi’ne sabahtan bu saate covid-19 nedeniyle başvuran hasta sayısının 320’yi aştığını söyledi.

Kıbrıs Türk Ebeler ve Hemşireler Sendikası Başkanı Başkanı Ali Özgöçmen Acil Durum Hastanesi’ne sabahtan bu saate covid-19 nedeniyle başvuran hasta sayısının 320’yi aştığını açıklarken “Söz dinlemeyenlerin diz çökmesi yakındır.!” uyarısında bulundu.

Paylaşım Şöyle: Dün ki bu gün ki derken,sabahtan bu saate kadar pandemi hastanesine yönlendirilerek müracaat eden covid 19 pozitif tesbit edilmiş ve gözlemine/tedavisine evde mi hastanede mi devam edileceğine karar verilecek hasta sayısı 320 yi geçti.! Ve baş vuran hasta sayısı devam ediyor.. Söz dinlemeyenlerin diz çökmesi yakındır.!

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