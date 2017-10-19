Şaban Dişli, Erdoğan'ın danışmanlığı görevinden istifa etti

AKP Genel Başkan Başdanışmanlı'ğına geçen günlerde atanan Sakarya Milletvekili Şaban Dişli, görevinden istifa etti.

Dişli, istifa dilekçesinde "Partimi ve sayın genel başkanım Recep Tayyip Erdoğan'ı haksız yere daha fazla yıpratmamayı teminen bu kutlu görevden istifa ettim" dedi.

KARDEŞİ DARBEDEN YARGILANIYOR

Dişli'nin kardeşi eski Tümgeneral Mehmet Dişli, 15 Temmuz darbe girişiminin yönetim merkezi olduğu belirtilen Akıncı Üssü davasında tutuklu olarak yargılanıyor. Mehmet Dişli’nin darbe girişimini planladığı ifade edilen ‘Yurtta Sulh Konseyi'nin üyesi olduğundan belirtiliyor.

Öte yandan Şaban Dişli hakkında 2 Mayıs tarihinde dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlanmıştı. Dişli hakkında düzenlenen fezlekenin AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı Yusuf Erturan'a yönelik tehdidi olduğu ortaya çıkmıştı. Erturan, Dişli'nin kendisine 'Seni FETÖ’cü ilan ettirip, içeri attıracağım’ dediğini öne sürmüştü. Dişli, Erturan'ın şikayeti üzerine hakkında fezleke düzenlenmesinin bir 'siyasi itibar operasyonu' olduğunu iddia etmiş, "Bu kampanyayı yürütenler ile adalet önünde hesaplaşacağız. Ayrıca, değerli basınımızın yargısız infaz yaparcasına 2 gündür yazıp çizdiklerini kamu vicdanına havale ediyorum" dedi.

ŞABAN DİŞLİ KİMDİR?

Şaban Dişli'nin TBMM sitesinde yer alan özgeçmişi şöyle:

22 Şubat 1958'de Sakarya Geyve'de doğdu. Baba adı Aslan, anne adı Saniye'dir.

Bankacı; Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve İstatistik Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını New York Eyalet Üniversitesinde Matematiksel Ekonomi alanında tamamladı. Harvard Üniversitesi Üst Düzey Yöneticilik Programına katıldı.

Hollanda'da banka genel müdürlüğü yaptı. Yurt Dışı Bankalar Birliği Kuruculuğu ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. AK PARTİ Kurucu Üyesi oldu. 22, 23 ve 24. Dönemde Sakarya Milletvekili seçildi. 22. Dönemde AK PARTİ Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği; 23. Dönemde AK PARTİ Ekonomik İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Dışişleri Komisyonu Üyeliği, Başbakan Dış Ekonomik İlişkiler Danışmanlığı; 24. Dönemde Başbakan Ekonomik İlişkiler Danışmanlığı ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Üyeliği, Dışişleri Komisyonu Üyeliği, Türkiye-ABD Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı yaptı. Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesidir.

Çok İyi düzeyde İngilizce, Fransızca ve Hollandaca bilen Dişli, evli ve 3 çocuk babasıdır.