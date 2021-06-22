Sabancı Hürriyet’i mi satın alıyor? Medyada büyük değişim

Ali Sabancı Hürriyet gazetesini mi satın alıyor? Son günlerde özellikle medya camiasında yaşanan ifşalar Sabah ve Hürriyet gibi gazeteleri işlevsiz kıldı.

Son günlerde özellikle medya camiasında yaşanan ifşalar Sabah ve Hürriyet gibi gazeteleri işlevsiz kıldı. Haber verme ve kamuoyu oluşturma işlevlerini yerine getiremez hale gelen Türkiye’nin en büyük medya devlerinin bundan sonraki süreçte nasıl bir politika izleyecekleri merak konusu.

Özellikle Hürriyet, Kanal D ve Posta gazetesi gibi markaların sahibi olan Yıldırım Demirören’in medyadan çekilmek için fırsat kolladığı gelen bilgiler arasında. Demirören Medya yakın zamanda son bulacaksa bu son buluşun nasıl gerçekleşeceği yanıt bekleyen sorulardan biri.

Demirören’in medyadan çekilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak bu satışın nasıl gerçekleşeceği kafalarda soru işareti yaratıyor. Demirören’in yaptığı gibi medya bütünüyle mi el değiştirecek yoksa parçalı şekilde mi? Parçalı olacak.

Demirören’in medya serüveni büyük bir fiyaskoya sonuçlanmak üzere. Demirören elindeki medyayı elinden çıkarmak için çareler düşünüyor. Hürriyet’e müşteri çıktı bile.

Ali Sabancı’nın Hürriyet’i satın alabileceği konuşuluyor.