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Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın görüntüler(video)

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Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçak üçe bölündü: Can kaybı yok
Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın görüntüler(video)

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir uçak pistten çıktı. Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ulaştırma Bakanı uçakta 177 yolcu olduğunu belirterek can kaybı olmadığını söyledi.

Alınan bilgiye göre, İzmir-İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıktı.

Konunun aktarılması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Uçakta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hasar oluşan uçaktaki yolcular tahliye ediliyor.

Bu arada, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi gereken uçakların İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi.

Bakanlıktan açıklama

Kazayla ilgili Ulaştırma Bakanlığı’ndan açıklama geldi. 177 kişinin bulunduğu uçakta can kaybı yaşanmadığı vurgulanan açıklamada, yaralıların bulunduğu ifade edildi. Öte yandan uçağın sert iniş yapması nedeniyle pistten çıktığı belirtildi.

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