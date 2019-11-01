Sabit Radar Cezaları iptal olabilir! Önemli dava!

İşte İsmet Üstüner'in konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım.

SABİT GÖRÜNTÜLÜ KAMERALAR:

Ergün Vehbi ve Cin Şişeden Nasıl Çıktı?

1. Yüksek Mahkeme 2015 yılında 2-1 çoğunluk kararıyla sabit görüntülü radarların "Olabilecek en asgari düzeyde yasal olduklarına" karar verdi.

2. Bu kararı ben dahil birçok kişi ve hatta Başsavcılık içine sindirememiş olsa gerek ki Ismet Üstüner'in Lefke Mahkemesinde aldığı beraat kararına karşı savcılık istinaf dosyalamış fakat duruşma günü geri çekmiştir. Bilahare aleyhine gelen tüm davaları da geri çekmiştir. Bunu yapmakla Yüksek Mahkemede yeni bir içtihat kararının üretilmesine mani olmuştur.

3. Ancak Ergün Vehbi'nin radar davasında avukatı kendisini temsil etmekten vazgeçince, kendi şahsen davasını yürütmüş, mahkumiyet alıp cezayı ödemiş ve kararı istinaf etmiştir. Şimdi bu karar istinaf aşamasında. Yani cin şişeden çıkmıştır ve yeni bir içtihat kararı üretilmesine savcılık engel olamaz çünkü istinafı savcılık değil Ergün Vehbi dosyalamıştır. Yani savcılık geri dönülmez bir yola girmiştir.

4. 18 Haziran 2019 tarihinde, Ergün Vehbi'nin avukatı geri çekilince savcılık-hakim ile işbirliği içinde yangından mal kaçırırcasına sanığın gıyabında ve savunmasız bir şekilde 98 davayı aleyhine neticelendirmiştir. Bu işlem yasal olabilir fakat kat'iyen etik olamaz.

5. Bu kadar dava nasıl birikir? Yıllar sonra hepsini biriktirip 20-30 gruplar halinde ihbarları ve davaları tebliğ ederseniz adama, elbette birikir. Belli ki yaşını da dikkate aldığımızda adamın radarlardan haberi yoktu. Gününde tebliğ edilse amacına ulaşacaktı ama toptancılık hiçbir amaca hizmet etmiyor. İngilterede ihbarlar 21 gün içinde tebliğ edilmeli ve davalar da 6 ay içerisinde açılmalıdır. ancak o zaman bu radarların bir amacı ve anlamı olur.

Şimdi sırada Anayasa Mahkemesine gitme vardır. Anayasaya havale duruşmaların her safhasında yapılabilir. İster istinaf safhasında, isterse Kaza Mahkemesi safhasında yapılabilir. Lefkoşa Kaza Mahkemersinde de Ergün Vehbi'nin radar davası vardır. bu nedenle avukatının önünde iki seçenek de mevcuttur.

ANAYASA

Madde 3

(4) Hiçbir organ, makam veya merci, kaynağını bu Anayasa'dan almayan bir yetki kullanamaz.

Madde 148

(1) İstinaf işlemleri de dahil olmak üzere, herhangi bir mahkeme işlemindeki bir taraf, bu işlemin herhangi bir safahsında bu işlemdeki uyuşmazlık konularından herhangi birinin karara bağlanmasında etkisi olabilen herhangi bir yasanın veya kararın veya sözkonusu yasa veya kararın herhangi bir kuralının Anayasaya aykırılığını ileri sürebilir ve bunun üzerine, mahkeme bu konuyu, Anayasa Mahkemesine sunar ve bu konu hakkında Anayasa Mahkemesince bir karar verilinceye kadar sözkonusu işlemi durdurur.

Ancak Anayasa Mahkemesince herhangi bir yasanın veya kararın veya sözkonusu yasa veya kararın herhangi bir kuralının Anayasaya aykırılığı konusunda aynı veya benzeri bir konuda daha önce karar verilmişse, mahkeme konunun Anayasa Mahkemesine iletilmesinin reddine karar verebilir.

NETİCE: CİN ŞİŞEDEN ÇIKMIŞTIR