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Sabriye ödüle gitmeyi reddetti

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Sabriye ödüle gitmeyi reddetti
Sembol oyununu kazanan Furkan Kızılay, mor odaya Sabriye'yi götürmek istedi ancak Sabriye, Adem yanında olmadığı için ben de yokum diyerek ödülü reddetti.
Survivor'da dün sembol oyunu heyecanı vardı. Oyunu kazanan bir kadın bir erkek yarışmacı hem mor odaya gidip ödülle buluştu, hem de birleşme partisine kadar elenmemeyi garanti altına aldı. Bu ödülü erkeklerden ünlüler takımı yarışmacısı Furkan Kızılay, kadınlardan gönüllüler takımı yarışmacısı Tuğçe kazandı.
 
SABRİYE ÖDÜLÜ REDDETTİ
Furkan, ödülü kazanmasının ardından yanında götüreceği 3 isimi söyledi. Bunlar, İlhan Mansız, Sema ve Sabriye'ydi. Fakat Sabriye, Adem ödüle gelemeyeceği için aç olmasına rağmen büyük bir fedakarlık yaparak ödülü reddetti.
 
FURKAN: KENDİ BİLİR
Furkan, Sabriye'nin ödülü kabul etmemesine önce şaşırdı, ısrar etti, daha sonra da kendisi bilir diyerek Pınar'ı ödüle götürdü.
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