"Saç Bakımı ve Güzellik Uygulamalarında Bitkisel Ürünlerin Kullanımı Semineri"

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü, Saç Bakımı ve Güzellik Uygulamalarında Bitkisel Ürünlerin Kullanımı Seminerini Düzenledi

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Prof. Dr. Filiz Meriçli’yi ağırladı.

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Koordinatörü Yeşim Üstün Aksoy tarafından organize edilen seminerde yurt içi ve yurt dışında yetişen bitkilerin saç bakımı ve güzellik uygulamalarında nasıl kullanıldığı, YDÜ Eczacılık Fakültesinde laboratuvar ortamlarında araştırılıp üretilen bitkisel ürünlerin saç, cilt, el ve tırnak bakımına faydaları anlatıldı. Seminere katılan bölüm öğrencileri ve meslek liselerinden gelen öğrenciler üretilen ürünleri deneme fırsatı yakaladı.

Aksoy; “Akademik Ortamda Geliştirme Ve Öğrencileri Mesleğe Kazandırmak Önemli”

Düzenlenen seminerler ile ilgili bilgi veren Aksoy, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümünün amacının öğrencileri öğretmenler, doktorlar ve profesörler eşliğinde akademik ortamda geliştirme ve onları mesleğe kazandırmanın önemini vurgularken; her zaman öğrencilerimizin başarıları ve gelişmeleri için uğraşmaktayız dedi.

Seminer Prof. Dr. Filiz Meriçli’ye teşekkür belgesi takdimi,öğrencilere katılım belgesi verilmesiyle ve anı fotoğrafını çekimi ardından sona erdi.