Saç çıkardığı iddia edilen Mavi Serum ve Mavi Su'ya toplatma kararı

TC Sağlık Bakanlığı denetim gerçekleştirdi. Ortaya korkunç bir tablo çıktı. Güneş kremi, saç spreyi gibi kozmetik ürünlerin yüzde 85'inin düzenlemeye aykırı olduğu belirlendi. Mavi serum (mavi su) diye bilinen ürüne toplatma kararı çıktı.

TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, kozmetik ürünlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim yapılan ürünlerin yüzde 85'inin düzenlemeye aykırı olduğu tespit edildi. Ayrıca birçok ünlü ismi marka yüzü olarak kullanan bir firmanın saç çıkardığı iddiasıyla internetten satışını yaptığı mavi serum veya bilinen diğer ismiyle mavi su ürününün ise insan sağlığını riske attığı tespit edilerek piyasadan çekilmesi kararı verildi.

RUJLAR, OJELER, SAÇ SPREYLİLERİ, HEPSİ DENETİMLERE TAKILDI

Rapora göre denetlenen 520 kalem kozmetik ürününün yalnızca 78'inin düzenlemeye uygun olduğu belirlendi. 431 üründe ise aykırılık tespit edildi.

Alınan örnekler sonucu yapılan laboratuvar incelemesinde ise 11 ürünün insan sağlığını riske attığı ortaya çıktı.

Firmalara ürünler için toplamda 507 bin 599 lira para cezası uygulandı.

İNSAN SAĞLIĞINI RİSKE ATIYOR

Denetim bununla sınırlı kalmadı. Yılın ilk 6 ayında merdiven altı üretim olarak tabir edilen 7 bin 306 adat sahte/taklit parfümün de insan sağlığını riske attığı belirlendi. Ürünler, satıcılara para cezası uygulanarak imha edildi.

MAVİ SU DENETİMDEN GEÇEMEDİ

Halk arasında mavi su olarak da bilinen ve saç çıkarttığı iddia edilen bir ürün de denetimleri geçemedi. Ürünün insan sağlığını riske attığı tespit edilerek piyasadan çekilmesine karar verildi.

GÜNEŞ KREMLERİ İMHA EDİLDİ

Denetimlerde dikkat çekici bir detay da güneş kremlerine yönelik oldu.

Özellikle yaz aylarında satışı artan 56 adet farklı markadaki güneş kremi ürününün de mevzuata uygun olmadığı belirlendi. Ürünler imha edildi.