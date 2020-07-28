  • BIST 1.153
  • Altın 435,194
  • Dolar 6,9239
  • Euro 8,1123
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 857 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı

Saç çıkardığı iddia edilen Mavi Serum ve Mavi Su'ya toplatma kararı

» »
TC Sağlık Bakanlığı denetim gerçekleştirdi. Ortaya korkunç bir tablo çıktı. Güneş kremi, saç spreyi gibi kozmetik ürünlerin yüzde 85'inin düzenlemeye aykırı olduğu belirlendi. Mavi serum (mavi su) diye bilinen ürüne toplatma kararı çıktı.
Saç çıkardığı iddia edilen Mavi Serum ve Mavi Su'ya toplatma kararı

TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, kozmetik ürünlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim yapılan ürünlerin yüzde 85'inin düzenlemeye aykırı olduğu tespit edildi. Ayrıca birçok ünlü ismi marka yüzü olarak kullanan bir firmanın saç çıkardığı iddiasıyla internetten satışını yaptığı mavi serum veya bilinen diğer ismiyle mavi su ürününün ise insan sağlığını riske attığı tespit edilerek piyasadan çekilmesi kararı verildi.

RUJLAR, OJELER, SAÇ SPREYLİLERİ, HEPSİ DENETİMLERE TAKILDI

Rapora göre denetlenen 520 kalem kozmetik ürününün yalnızca 78'inin düzenlemeye uygun olduğu belirlendi. 431 üründe ise aykırılık tespit edildi.

Alınan örnekler sonucu yapılan laboratuvar incelemesinde ise 11 ürünün insan sağlığını riske attığı ortaya çıktı.

Firmalara ürünler için toplamda 507 bin 599 lira para cezası uygulandı.

İNSAN SAĞLIĞINI RİSKE ATIYOR

Denetim bununla sınırlı kalmadı. Yılın ilk 6 ayında merdiven altı üretim olarak tabir edilen 7 bin 306 adat sahte/taklit parfümün de insan sağlığını riske attığı belirlendi. Ürünler, satıcılara para cezası uygulanarak imha edildi.

MAVİ SU DENETİMDEN GEÇEMEDİ

Halk arasında mavi su olarak da bilinen ve saç çıkarttığı iddia edilen bir ürün de denetimleri geçemedi. Ürünün insan sağlığını riske attığı tespit edilerek piyasadan çekilmesine karar verildi.

GÜNEŞ KREMLERİ İMHA EDİLDİ

Denetimlerde dikkat çekici bir detay da güneş kremlerine yönelik oldu.

Özellikle yaz aylarında satışı artan 56 adet farklı markadaki güneş kremi ürününün de mevzuata uygun olmadığı belirlendi. Ürünler imha edildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 7 aydır mesailer ödenemedi, Hemşireler karantina bölümünde greve çıkıyor!28 Temmuz 2020 Salı 13:52
  • Çin'de 68, Hong Kong'da 145, Güney Kore'de 28 yeni Covid-19 vakası görüldü28 Temmuz 2020 Salı 13:40
  • Rusya'da Covid-19 vaka sayısı 820 bini geçti28 Temmuz 2020 Salı 13:20
  • Kovıd-19'dan Son 24 Saatte Hindistan'da 654, Brezilya'da 614, Meksika'da 342 Kişi Öldü28 Temmuz 2020 Salı 13:00
  • Kovid-19 aşı bulunduktan sonra "diğer viral hastalıklar gibi olacak"28 Temmuz 2020 Salı 12:30
  • Bir Öğün Yenen Ağır Yemek Bile Kalbi Zorlamaya Yetiyor28 Temmuz 2020 Salı 12:06
  • D vitamini eksikliğinin belirtileri neler?27 Temmuz 2020 Pazartesi 23:00
  • Dondurma hakkında doğru sanılan 5 yanlış!27 Temmuz 2020 Pazartesi 22:30
  • İnternetteki ‘soda açma’ videosu, göz merceğinden etti27 Temmuz 2020 Pazartesi 22:00
  • Pilli: "Durumun ciddiyetinin farkında olalım, sağlığımız için kurallara uyalım"27 Temmuz 2020 Pazartesi 21:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti