  • BIST 1.943,81
  • Altın 781.30566
  • Dolar 13.5563
  • Euro 15.5353
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

Saç Dökülmesine Çözüm Buldular, Fareler Üzerinde Denediler

» »
Tıbbi girişim dNovo, saç dökülmesine karşı yeni yöntemler geliştiriyor. Girişim, fareler üzerinde yaptığı son deneylerin umut verici olduğunu belirtiyor.
Saç Dökülmesine Çözüm Buldular, Fareler Üzerinde Denediler

dNovo, saç dökülmesine karşı kök hücrelerden yararlanmanın yollarını araştırıyor. dNovo’nun kurucusu Ernesto Lujan, insanların gerekli tüm saç kökleriyle doğduğuna ve bunların zamanla tamamen ortadan kalktığına inanılsa da yarattığı teknolojinin onları yeniden oluşturmaya yardımcı olabileceğine inandığını açıklıyor.

Lujan araştırmalarını, “Artık hücreler tek bir sabit kimliğe bağlı kalmak yerine ayrı değerlendiriyoruz; yani, hücreleri bir durumdan diğerine itebiliriz” diye açıklıyor.

Bunun saç dökülmesine uygulanabilir bir çözüm olabilmesi için çok daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Ancak hastanın, şu anda piyasada bulunan birçok ilaçtan daha doğal bir şekilde saçların yeniden uzaması için insanların kendi hücrelerini kullanabileceğine dair umutlu olduğunu belirtiyor.

Lujan, şimdiye kadar fareler üzerinde uygulanan deneylerden sonra umut verici sonuçlar elde ettiklerini de söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sivrisinekler kırmızı, turuncu ve siyah giyenleri daha çok ısırıyor05 Şubat 2022 Cumartesi 17:14
  • Göz Tansiyonunda Geç Tanı Kalıcı Görme Kaybına Neden Olabiliyor05 Şubat 2022 Cumartesi 17:00
  • 78 Kovid-19 Testi De Pozitif Çıktı, 14 Aydır Karantinada05 Şubat 2022 Cumartesi 16:45
  • Ebeveynler Dikkat! Çocuklarda Dijital Bağimlilik Öfkeye Neden Oluyor05 Şubat 2022 Cumartesi 15:28
  • Çocuklarda Akıl Ve Ruh Sağlığı Sorunları Covid Döneminde Artış Gösterdi05 Şubat 2022 Cumartesi 14:09
  • El Kireçlenmesinde En Önemli Risk Faktörleri Obezite Ve Yaş05 Şubat 2022 Cumartesi 14:00
  • Aynı Anda Birden Fazla İşle Uğraşmayın05 Şubat 2022 Cumartesi 12:43
  • 2-14 Yaş Grubu Çocukların Yüzde 2’sinde İşitme Kaybı Var05 Şubat 2022 Cumartesi 12:29
  • 1 ölü, 543 vaka!04 Şubat 2022 Cuma 19:42
  • Hamilelikte Omicron'a karşı 10 etkili öneri!04 Şubat 2022 Cuma 19:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti