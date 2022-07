Saç dökülmesine iyi gelen vitamin ve mineraller

Yıkarken, tararken ya da kendiliğinden, dinlenme fazındaki 50-100 adet saçın bir günde dökülmesi olağan kabul ediliyor. Ancak günlük dökülen miktar 100 telin üzerindeyse, saçlarınızda belirgin azalma hissediyorsanız mutlaka doktora başvurun. Çünkü saç dökülmesinin ardında demir eksikliğinden romatizmaya, tiroit hastalıklarından çinko ve biyotin eksikliğine kadar birçok sağlık sorunu yatabiliyor. Endokrin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Erbil, saç dökülmelerini önleyen vitamin ve mineralleri şöyle sıraladı:

Yeşim Erbil

A vitamini

Kıl foliküllerindeki hücrelerin büyümesi ve kıl foliküllerinde bulunan yağlı yapının yani sebumun gelişimini sağlar. Sebumun az olması saç telinin incelmesi ve kopmasına neden olur. Tatlı patates, bal kabağı, kabak, havuç, yeşil yapraklı sebzeler ve ıspanakta A vitaminin öncüsü olan “Beta karoten” vardır. Sağlıklı beslenen bir kişide A vitamini eksikliği pek görülmez.

B vitaminleri

Saç vitamini olarak bilinen Biotin, H vitamini veya B7 vitamini olarak da adlandırılır. Biotin saç derisinin nemlenmesini ve kıl foliküllerinin gelişimini sağlar. Sağlıklı beslenen kişilerde biotin eksikliği beklenmez ancak inatçı saç dökülmesi olduğu zaman kan düzeyini belirleyip eksiklik varsa takviye etmek gerekir. Tüm B vitaminleri tahıllar, et, balık, yumurta ve koyu yeşil yapraklı sebzelerde bol miktarda bulunur.

C vitamini

Kuvvetli bir antioksidan olan C vitamini saç sağlığı için oldukça önemlidir. Saç derisinin nemlenmesi ve kıl foliküllerinin gelişimini sağlar. Vücutta her an oluşan paslanma ürünleri (oksidasyon ürünleri) antioksidanlar tarafından temizlenir. C vitamini de bunlardan biridir. C vitamini turunçgillerde ve yeşil yapraklı sebzelerde bol miktarda bulunur. Gerekli durumlarda günde 1 gram olarak takviye alınabilir.

D vitamini

Anti enflamatuar ve anti oksidan etkisi olan en önemli vitaminler arasındadır. Kıl foliküllerinin gelişimi için çok önemlidir. Ülkemizde D vitamini eksikliği yaygındır bu nedenle yaz aylarında saat 11.00-14.00 arası koruma faktörü kullanmadan 29 dakika güneşlenmek D vitamini sentezini sağlayacaktır. Böyle bir olanağı olmayan kişilerin ise D vitaminini takviye olarak alması önerilir. D vitamini gıdalar ile pek alınamaz. Genel olarak 50 ng/ml'nin üzerinde olması uygundur.

E vitamini

Anti enflamatuar ve anti oksidan etkisi olan E vitamini kıl foliküllerinin gelişimi için önemlidir. Ceviz, badem, fındık E vitamini kaynaklarıdır. İnatçı saç dökülmelerinde E vitamini takviyesi kullanılır.

Demir

Demir eksikliği saç dökülmesinin birincil nedenidir. Demir eksikliği belirlenen bir kişide kan kaybının nedeninin araştırılması önemlidir. Bu araştırmalar sonucunda eksik olan demir depoları hekim kontrolünde tamamlanır. Demir takviyeleri C vitamini ile alınırsa emilim maksimum olacaktır. Demir kaynakları karaciğer, sığır eti, koyun eti, baklagil, yulaf, maydanoz, kabak çekirdeği, fıstık içi, ceviz, pekmez, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve yumurtadır.

Çinko

Kıl foliküllerinin gelişimi ve sebumun yapımında önemlidir. Çinko saç diplerini uyarmak ve o bölgede yer alan hücrelerin metabolizmalarını düzenlemek gibi önemli bir işleve sahiptir. Baklagil, kırmızı et/ balık, badem/yer fıstığı çinko kaynaklarıdır. Ancak kan düzeyine bakılarak takviye olarak alınması gerekebilir.