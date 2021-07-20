Saç Dökülmesine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Saç dökülmesi, günümüzde sıklıkla karşılaşılan sorunlardan bir tanesidir. Öyle ki, erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da görülen bu durumun, oldukça çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Kullanılan ilaçlar, tedavi görülmesi veya yanlış şampuan ürünlerinin seçilmesine bağlı olarak gerçekleşebilen saç dökülmesi, insanları psikolojik açıdan da rahatsız etmektedir. Doğal yöntemlerden yararlanılarak bu duruma son verilebilir ya da en aza indirgenebilir. Peki, erkeklerde ve kadınlarda saç dökülmesine iyi gelir? Saç dökülmesi nasıl önlenir? Saç dökülmesine iyi gelen doğal ve bitkisel yöntemlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Saç dökülmesi, ülkemizde ve dünyada sıklıkla karşılaşılan bi durumdur. Kadın veya erkek ayırt etmeksizin her bireyde görülebilir. Eğer kalıtsal (genetik) nedenlerden kaynaklanmıyorsa, kaliteli şampuan kullanımı veya doğal yöntemler (bitkisel yağlar) kullanımına paralel olarak erkeklerde ve kadınlarda saç dökülmesine son verilebilir, en aza indirgenebilir. Öte yandan, sadece saç dökülmesine iyi gelen şampuan çeşitleri değil; kökleri güçlendirecek ve sağlamlaştıracak olan besinlerin tüketilmesi de gerekmektedir. Peki, saç dökülmesine ne iyi gelir? Kadınlarda ve erkeklerde saç dökülmesi nasıl önlenir, neler yapılmalıdır? Yapmanız gerekenlere yakından bakalım...

SAÇ DÖKÜLMESİ NEDİR?

Saç dökülmesi, doğal bir durumdur. Zira, sağlık saçlara sahip kişilerde bile günlük ortalama 50 ila 100 arasında saç teli dökülmektedir. Yani, bütünüyle saç dökülmemesi gibi bir durum mümkün değildir. Buna karşın, sağlıksız saçlara sahip kişilerde günlük saç dökülme miktarı daha fazladır. Bunlar kolaylıkla taraklardan, banyo anında ve elbiselerden anlaşılabilir. Çeşitli nedenlerden kaynaklı gerçekleşebilir.

SAÇ DÖKÜLMESİ NEDEN OLUR?

Saç dökülmesinin başlıca nedenleri şu şekilde sıralanabilir;

Genetik faktörler

Deri problemleri

Yanlış beslenme alışkanlıkları

Vitamin ve mineral eksikliği

Hormonal sorunlar

Dökülmeye sebep olabilecek iç hastalıkları ve ilaç kullanımıo

Doğum

Kemoterapi süreci

Kozmetik etkenler (Saç rengini açma, şampuan, düzleştirme vb.)

Stres ve depresyon

SAÇ DÖKÜLMESİNE İYİ GELİR?

Saç dökülmesine iyi gelen yöntemler oldukça çeşitlidir. Zira, ilaç tedavisi kullanabileceğiniz gibi doğal yöntemleri tercih ederek de bu soruna karşı mücadele edebilirsiniz. Tıbbi açıdan bakıldığında, saç dökülmesinin nedenlerini ve dökülme tipini öğrenmeniz gerekmektedir. Bunun için de bir dermatoloji uzmanından muayene alıp kontrole gitmeniz gerekmektedir. Yapılan testlere bağlı olarak dermatoloji uzmanının size vereceği ilaç tedavisini izleyerek bu saç dökülmesine engel olabilirsiniz.

Beslenme alışkanlığınızı değiştirerek de bu sorunla baş etmeye çalışabilirsiniz. Vitamin, mineral ve demir eksikliği saç dökülmesinin nedenleri arasındadır. Bu eksikleri beslenme alışkanlığınızı değiştirerek ve vitamin, mineral ve demir içeren besinleri tüketerek giderebilirsiniz.

Doğal yöntemlerden kabul edilen yağları da kullanabilirsiniz. Bunlar arasında zeytinytağı, çay ağacı yağı, lavanta yağı ve dulavratotu yağı bulunmaktadır. Bu yağlarla ilgili bilgileri hemen aşağıda vereceğiz.

Yukarıda belirtilenlere alternatif olarak, İbrahim Saraçoğlu'nun mucizevi saç dökülmesi küründen de yararlanabilirsiniz.

SAÇ DÖKÜLMESİ NASIL ÖNLENİR?

Tıbbi açıdan bir yöntem uygulamak istiyorsanız aşağıdaki adımlara uygulayın;

1) Bir dermatoloji uzmanından randevu alın.

2) Böylece, saç dökülme nedenleriniz ve saç dökülme tipinizi öğrenebilirsiniz.

3) Yapılan kontrollere bağlı olarak ilaç tedavisinden yararlanabilirsiniz. Hekim kontrolünde yapılacak olan bu ilaç tedavisi ile hafif-orta derecedeki saç dökülmeleri engellenebilir.