Mevcut her saç telinin bir yaşam siklusu var. Her saç teli 4- 6 yıl yaşıyor, sonra dinleniyor ve daha sonra da dökülüyor.



Dermatoloji Uzmanı Dr. Zerrin Baysal, saçların bu şekilde dökülmesinin son derece doğal bir süreç olduğunu söyledi ve günde 50-100 tel saçın dökülebildiğini belirtti. Eğer bu sayıdan daha fazla dökülüyorsa, banyo yaparken ele gelen saç miktarı artmışsa ya da yıkanmış kurulanmış saçı elle çektiğimizde elimize 3-5 adet saç teli geliyorsa bu durumun ciddiye alınması gerektiğini aktaran Baysal, saç dökülmesine yol açan 9 nedeni şöyle anlatıyor