Saç dökülmesinin nedenleri nedir? Saç dökülmesi nasıl engellenir?
Mevcut her saç telinin bir yaşam siklusu var. Her saç teli 4- 6 yıl yaşıyor, sonra dinleniyor ve daha sonra da dökülüyor.
Dermatoloji Uzmanı Dr. Zerrin Baysal, saçların bu şekilde dökülmesinin son derece doğal bir süreç olduğunu söyledi ve günde 50-100 tel saçın dökülebildiğini belirtti. Eğer bu sayıdan daha fazla dökülüyorsa, banyo yaparken ele gelen saç miktarı artmışsa ya da yıkanmış kurulanmış saçı elle çektiğimizde elimize 3-5 adet saç teli geliyorsa bu durumun ciddiye alınması gerektiğini aktaran Baysal, saç dökülmesine yol açan 9 nedeni şöyle anlatıyor:
Sağlıklı saçlar, bakımlı bir görünüme sahip olmada çok önemli. Ancak beslenme alışkanlıklarından, strese, yanlış ürün kullanımından çeşitli hastalıklara kadar pek çok etken saç dökülmesine neden olabiliyor.
20 Ağustos 2019 Salı 11:15
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