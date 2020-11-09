Saç ekimi yapan doktorun 'Tansiyonun düşmüştür' dediği hasta öldü

İstanbul'da saç ektirmek için tedavi gören bir kişi, operasyondan sonra belirli şikayetlerle rahatsızlandı. Doktorundan 'Tansiyonun düşmüştür' cevabını alan kişi, evinde bayılmasının ardından hayatını kaybetti.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Etiler'deki bir güzellik merkezine saç ektirmek için giden Umut Tuğcu, ücret konusunda anlaştıktan sonra tedaviye başladı. 5 Kasım günü operasyon için annesiyle hastaneye giden genç adam, saatler süren saç ekimi sonrası taburcu edildi.

Akşam saatlerinde annesiyle birlikte eve dönerken midesinin bulandığını, kendisini iyi hissetmediğini söyleyerek hastaneyi arayan Tuğcu'ya doktoru, "Tansiyonun düşmüştür. Tuzlu bir şeyler yiyip ayaklarını vücut hizasının üstünde kaldır" cevabını verdi.

Dinlenmek için odasına gittiğinde bayılarak kendisinden geçen genç adam, ailesinin ihbarı üzerine eve gelen ambulansla hastaneye götürülmek istendi ancak mbulansta yaşamını yitirdi.

Soruşturma başlatıldı

Yapılan ön otopside Tuğcu'nun hipertansiyon hastası olduğu, saç ekimi sırasında vücuduna enjekte edilen ilaçların yan etki yaptığı, bu nedenle kesin ölümünün belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesi gerektiği ifade edildi.

Kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapmak üzere Tuğcu'nun cenazesi Adli Tıp'a gönderilirken, ailenin şikayeti üzerine güzellik merkezi ve doktor hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Tuğcu'nun kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapıldı. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'ndan rapor hazırlanması beklenecek.

Bu sabah saatlerinde ise saç ekim merkezine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin gelerek inceleme yaptı.

İnceleme yapılan klinikten açıklama

Tuğcu'nun ölümündeki iddialar üzerine saç ekim merkezinden yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Öncelikle yaşanılan olayda hayatını kaybeden hastamız Umut Tuğcu'ya Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dileriz Kurumumuz, Hekimler ve tüm sağlık çalışanlarımız bu yaşananlardan dolayı büyük üzüntü içerisinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi için aşağıdaki açıklamanın yapılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi zorunlu olmuştur. Hastamızın kliniğimize saç ekimi için başvuruda bulunmuştur. Akabinde hekimimiz tarafından ilk muayenesi yapılmış, hastanın öyküsü alınarak işlemin yapılmasına uygunluk verilmiştir. İşlem sonrası hastanın sağlık durumunun stabil olduğu gözlemlenmiş ve hasta taburcu edilmiş tedavisi düzenlenmiştir. Hastamızın ölüm sebebinin belirlenmesi için 'Adli Otopsi' süreci devam etmektedir. Tüm tedavimize yönelik kayıtlar ilgili makamlara teslim edilmiştir. İlk yapılan araştırmada hastamızın kaybına neden olan hatalı bir uygulama, yanlış ilaç verilmesi gibi bir durumla karşılaşılmamış olmasına rağmen ileri sürülen beyanlar bizleri üzmektedir. Adli soruşturma sonrası belli olabilecek hükümlerin, hiçbir gerekçe olmadan ileri sürülmesi masumiyet karinesini ortadan kaldırmakla bilgi kirliliğine sebebiyet vermektedir. Süreç içerisinde kamuoyunun şeffaflıkla bilgilendirileceği saygı ile duyurulur."