  • BIST 1.461,690
  • Altın 483,45
  • Dolar 8,4250
  • Euro 9,8700
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAPazarcılar Birliği Asya Bebeğin Tedavisi İçin Bağışta Bulundu

Saç Ekiminin Önceliği Doğal Görünüm !

» »
Saç Ekiminin Önceliği Doğal Görünüm !
Saç Ekiminin Önceliği Doğal Görünüm !

Saç Ekim Uzmanı Dr. Levent Acar konu hakkında bilgi verdi.

“DHI yönteminin en önemli avantajlarından biri saç ekimi yapılacak bölgeye uygulanması gereken tıraşı bir zorunluluk olmaktan çıkarmasıdır. Kadınlar için yapılan saç ekimi operasyonlarında sıklıkla tercih edilen bu yöntem, dar alanlarda yoğunluklu saç ekimi yapılmasına olanak sağlamakla beraber saçların tamamen dökülmediği bölgelerde de saç ekimi işlemi uygulanmasına olanak tanıyor.

Bu yöntem aynı zamanda saç ekimi operasyonu sırasında da avantaj sağlıyor. Özel olarak geliştirilmiş bu ekipman sayesinde toplanan graftlar (saç kökleri) 360 derece korunarak hedeflenen bölgeye hasar görmeden yerleştirilmesini sağlıyor. Bu sayede hiçbir saç kökü hasar görmeden hedef bölgeye yerleştirilmiş oluyor ve kayıp yaşanmıyor. Ayrıca Implanter Pen ince uçlu yapısı sayesinde saç ekim işleminde daha hızlı ve daha sık ekim yapabilmeye imkân tanıyor. Ekilen saçların daha doğal bir görünüm kazanmasında en kilit noktalardan birisi olan saç yönünün belirlenmesi bu yöntem sayesinde mümkün oluyor.

Başarıyı etkileyen bir diğer faktör ise hedef bölgede saç köklerinin gireceği kanal adını verdiğimiz deliklerin açılmasıdır. Bu aşamada Safir’den elde edilmiş ultra keskin uçlu bir ekipman kullanıyor olmamızdır. Bu ekipman sayesinde daha az doku travması ile pürüzsüz kesiler yapabiliyoruz ve bu da saç ekimi operasyonları için sağlıklı mikro kanallar oluşturmaktadır. Yüksek dayanıklılıkta ve anti bakteriyel olan bu değerli değerli taş, daha yoğun ve daha iyi saç ekimi uygulamalarına katkıda bulunur.

Dr. Levent Acar; Saç ekiminin doğal görünmesini çok önemsiyoruz, bir saç ekimi operasyonunun başarılı olabilmesi için kullanılan teknikten, ekipmana ve en önemlisi konusunda uzman kişiler tarafından yapılması gibi bir çok aşamanın bir araya gelmesi ile oluşacağını, operasyon sonrasında ise yeni çıkan saçların, kişinin eski saç çizgisine en yakın görüntüde olması durumunda ancak o zaman operasyonun başarılı sayılabileceğini belirtti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oyuna Dalan Çocuklar Hava Ne Kadar Sıcak Fark Etmiyorlar13 Ağustos 2021 Cuma 19:30
  • Diş İpi Nasıl Kullanılır?13 Ağustos 2021 Cuma 19:01
  • Britney Spears'ın babası, kızının vasiliğinden çekilmeyi kabul etti13 Ağustos 2021 Cuma 14:26
  • İnsülin Direncini Kıran 10 Önemli Öneri12 Ağustos 2021 Perşembe 23:00
  • Çocuklar Boy Uzaması İçin Neler Tüketmeli?12 Ağustos 2021 Perşembe 22:30
  • 5 Saat Uyuyanlar Depresif, 10 Saat Uyuyanlar Mutlu Oluyor12 Ağustos 2021 Perşembe 22:00
  • Bu Belirtiler Varsa Aslında Uyumuyorsunuz12 Ağustos 2021 Perşembe 21:30
  • Aşırı Yüksek Sıcaklıklar, Stres ve Kaygıya Yol Açıyor12 Ağustos 2021 Perşembe 21:00
  • Deniz ve Havuz Sonrası Cilt Bakımı Nasıl Yapılır?12 Ağustos 2021 Perşembe 20:15
  • Evliliğin İlk Yılları, İlişkinin Nasıl Şekilleneceğini Belirliyor11 Ağustos 2021 Çarşamba 22:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti