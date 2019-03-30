Her yaştan kişinin yaşadığı saç problemlerinden biri olan kepek, kalıcı çözüm bulunmadığı takdirde günlük yaşam konforunu bozan durumlardan biri haline dönüşebiliyor.

Her yaştan kişinin yaşadığı saç problemlerinden biri olan kepek, kalıcı çözüm bulunmadığı takdirde günlük yaşam konforunu bozan durumlardan biri haline dönüşebiliyor. Bu durumda kepek problemi yaşayan kişiler de sorunun çözümüne yönelik araştırmalar yapmaya devam ediyor. Peki, saçta kepeği neden olur? İşte bazı bilgiler...

Derinin en dış yüzeyinden dökülen ölü hücrelerden oluşan ve her yaştan kişiyi etkileyen saç kepeğinin neden olduğu merak edilmeye devam ediyor. Peki, genellikle çevresel faktörlerle oluşan saç kepeği neden olur? Saç kepeği nasıl geçer? İşte merak edilenler...

SAÇ KEPEĞİ NEDEN OLUR?

Kepek, derinin en dış yüzeyinden dökülen ölü hücrelerden oluşur. Genellikle kılların bulunduğu bölgelerden dökülür. Mevsimlere ya da bazı dış etkenlere bağlı olarak miktarında artma olabilir. Saçlı derinin kendini yenileme hızının artması kepeğe yol açar. Cildin üst tabakasındaki ölü hücreler bazen beyaz toza benzeyen “kuru kepek” olarak bazen de yapışkan pullar halinde “yağlı kepek” olarak dökülür. Kuru kepek estetik bir sorundur. Elbise yakasında, omuzlarda hoş olmayan bir görüntü yaratır. Kaşıntı yapmaz. İltihabı olmaz.

Yağlı kepek ise nispeten büyük parçacıklar, irili ufaklı pullar şeklinde deri üzerinde kalır. Kaşıntı yapar. Kaşımayla bir yandan kepekler dökülürken bir yandan da saç kaybı olur. Bazı araştırmacılar bir mantar enfeksiyonu neticesinde geliştiğini öne sürmektedir.

KEPEK NASIL GEÇER?

Kuru kepek için çinko, ardıç yağı ya da katran içeren özel şampuanlar kullanmak yeterlidir. Bu şampuanlar hem cildin nem kaybedip kuruyarak dökülmesini önler hem de yenilenmeyi ve onarımı düzenler.

Yağlı kepek için mantar tedavisi gerekebilir. Salisilik asit içeren solüsyonlar kullanılarak yağ birikimi azaltılabilir. Tedavide başarıya ulaşabilmek için önerilen şampuan, solüsyon, krem ve benzeri maddelerin düzenli kullanılması birinci koşuldur.

A vitamininden zengin beslenmenin saçlı derinin onarım ve yenilenmesine katkısı tartışılmaz. Bu vitamini içeren havuç, kayısı, karaciğer, maydanoz, patates, pazı ve balıktan zengin sofralar sizi yalnızca kepekten uzak tutmaya değil sağlıklı beslenmenize de yarar.

Kepek, özellikle saçını az veya çok yıkayanlar da görülür. Saçlarını çok yıkayanlar da saç derisi az yağlanır, az yıkayanlar da ise çok yağlanır. Bu yağı dengelemelisiniz. Aksi taktirde saçlarınız kepeğe maruz kalacaktır. Banyo zamanında hatta son saç durulmasında elma sirkesi ile saçlarınıza masaj yaparak son durulamayı gerçekleştirin. Ancak elma sirkesi yaklaşık 5 dakika boyunca saçınızda kalsın.

Banyoya girmeden önce saçlarınızı ıslatın ve bir çay bardağı içerisine biraz sirke ve biraz limon suyu dökerek saçlarınıza 4-5 dakika kadar masaj yapın. Ardından saçınızı veya banyonuzu yapın. Saçlarınız kuru halde iken saç diplerinize tuz ile masaj yapın. Daha sonra şampuan ile yıkayarak durulayın.

Kepekten kurtulmak için bir diğer yöntemde ise, saçlarınızın sıklığına göre 2 ya da 3 aspirini ezip toz haline getirin. Bu karışımı kullandığınız şampuana ekleyin, şampuanladığınız saçınızı 3-4 dakika bu şekilde bekletin ve durulayın. Olumlu sonucu göreceksiniz.