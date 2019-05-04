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Saç kırıklarına iyi gelen doğal maskeler kusursuz bir görünüm için...

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Saç kırıklarına ne iyi gelir? Saç kırıklarına iyi gelen maskeler neler? Bu maskeler sayesinde saçlarınızdaki kırıklardan kurtulabileceksiniz!
Saç kırıklarına iyi gelen doğal maskeler kusursuz bir görünüm için...

Her kadın kusursuz saçlara sahip olmak ister. Bunun için epey çaba harcadığımızda doğrudur. Fakat saçların fön, düzleştirici gibi bir takım ısı içeren aletlere maruz kalması saçlarda kırılmalara yol açmaktadır. Doğal yollarla saçlarınızdaki kırıkları gidermek istiyorsaız doğru yerdesiniz. Elmaelma.com olarak saçlarınızdaki kırıkları onaracak pratik doğal yolları araştırdık Bu maskeleri düzenli olarak uyguladığınızda saçlarınızın kusursuz bir görünüm kazanmasına şahit olacaksınız. İşte sizi saç kırıklarınızdan kurtaracak doğal maskeler! 

ALOE VERA MASKESİ

Aloe vera iyileştirici bir bitkidir. Aloe vera saçlarınızı onararak sağlıklı bir görünüm kazanmasına yardımcı olur.

MALZEMELER

Aloe vera jel veya Aloe vera suyu, 2 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı işlenmemiş bal

HAZIRLANIŞI: 

Malzemeleri bir kase içerisinde karıştırın. Hazırladığınız karışımı masaj yaparak saçınıza uygulayın. Karışımı 20 dakika boyunca saçınızda bekletin.

 BAL MUCİZESİNE TANIK OLUN 

Bal, saçın pürüzsüz bir görünüm kazanmasını sağlar. Saçı onaran bu maskeyi saç diplerinize de uygulayabilirsiniz.

MALZEMELER

2 yemek kaşığı işlenmemiş bal, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

HAZIRLANIŞI: 

Malzemeleri bir kasenin içerisinde karıştırın. Maskeyi, saç uçlarına ve saç diplerine masaj yaparak uygulayın. Karışımı, en az bir saat boyunca saçınızda bekletin.

BİTKİSEL YAĞ MASKESİ İÇİN...

Bitkisel yağlar, saçı besleyerek onarır. Saçların parlak bir görünüm kazanmasını sağlar.

MALZEMELER

2 yemek kaşığı işlenmemiş bal, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

HAZIRLANIŞI: 

 Malzemeleri kase içerisinde karıştırın. Saçlarınızın diplerine ve uçlarına masaj yaparak uygulayın. Karışımı yarım saat boyunca saçınızda bekletin.

 

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