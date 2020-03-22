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"Saç kurutma makinesi koronavirüse iyi geliyor" iddiası gerçek mi?

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Saç kurutma makinesinin kuru öksürük ve nefes darlığını iyileştirerek Kovid-19'u etkisiz hale getirdiği iddiasına karşı çıkan uzmanlar, bu asılsız bilgiye inanılmaması gerektiğini söylüyor
"Saç kurutma makinesi koronavirüse iyi geliyor" iddiası gerçek mi?

Haftalardır pek çok ülkenin gündemi Kovid-19 oldu.

İndependent’tan Lale Elmacıoğlu’nun haberine göre, ancak sosyal medyada yeni tip Koronavirüse ilişkin asılsız haberlerin önüne geçilemedi.

Son olarak Kovid-19'a karşı saç kurutma makinesinin etkili olduğu iddiası gündeme geldi.

İranlı oyuncu Golshifteh Farahani’ya ait olduğu öne sürülen ses kaydında, Farahani bir doktor arkadaşının kendisine 'buruna kurutma makinesi tutmanın, başlangıç aşamasındaki virüsü öldürerek, kuru öksürüğü ve nefes darlığını yenmede en etkili yöntem olduğu' tavsiyesinde bulunduğunu savundu.

İran basını, oyuncunun söz konusu ses kaydına ilişkin yorum yapmadığını belirtse de Farahani, Twitter hesabı üzerinden bu kaydın kendisine ait olmadığını yazdı.

Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan ses kaydını ciddiye alanlar ise Koronavirüse karşı ağız ve buruna saç kurutma makinesi tutarak, virüsü etkisiz hale getirmeye çalışacaklarını söyledi.

Ancak uzmanlara göre saç kurutma makinesinin Koronavirüse iyi geldiği iddiası, sosyal medyada yer alan asılsız bilgilerden biri”

"SAÇ KURUTMA MAKİNESİNİN KORONAVİRÜSE İYİ GELDİĞİ İDDİALARININ HİÇBİR TIBBİ DAYANAĞI YOK"

Burunun ısıyı düzenleyerek gönderdiğini belirten Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBU) Rektör Yardımcısı Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Prof Dr. Mustafa Gerek, saç kurutma makinesinin Koronavirüse iyi geldiği iddialarının hiçbir tıbbi dayanağının bulunmadığını söyledi: 

“Burun ısıyı ayarlayan bir organdır. Daime akciğere 32 derecede hava gönderir. Hava soğuk olursa, sıcak; sıcak hava olursa da soğutarak gönderir. Isıyı düzenleyerek gönderir.

Saç kurutma makinesinin Koronavirüse iyi geldiği iddialarının hiçbir tıbbi dayanağı yok. Eğer öyle olsa, o zaman saunaya gidilip, vücudun ısıtılması tavsiye edilirdi!”

“56 DERECE ISI SAÇ KURUTMA MAKİNESİYLE MÜMKÜN DEĞİL”

İstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünden Doç. Dr. Murat Sütçü de Prof. Dr. Mustafa Gerek ile benzer görüşte. 

Saç kurutma makinesinin Koronavirüsü etkisiz hale getirdiği bilgisinin tıbben gerçeği yansıtmadığını söyleyen Doç. Dr. Sütçü, şu ifadeleri kullandı:

Koronavirüsün inaktive olması için 56 derece ısıda, 30 dakika muamele edilmesi gerekiyor. Saç kurutma makinesiyle 56 derece ısı mümkün olmadığı için ve 30 dakika kurutma işlemi yapılmadığı için bir etkisi olmaz”

 

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