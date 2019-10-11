Saç yıkarken yapılan hatalar neler? Saç yıkarken yapılan bazı hataların saçlarımıza zarar verdiğini biliyor muydunuz? İşte dikkat edilmesi gerekenler!

Saçlarımızı yıkarken bilmeden yaptığımız bazı hataların saçlarımıza zarar verdiğini biliyor muydunuz? Evet yanlış duymadınız! Yapılan hatalar saçlarımızın kopmasına ve dökülmesine neden oluyor. Elmaelma.com olarak sizlere saçlarımızı yıkarken yaptığımız hataların neler olduğunu araştırdık. İşte dikkat etmeniz gerekenler!

Saçlarınızı yıkamadan önce taramamak

Saçlarınızı duşa girmeden önce taramıyorsanız, banyo sonrası onu açmak dahada zorlaşacaktır. Bu nedenle banyo öncesi saçlarınızı güzelce tarayıp o şekilde duşa girmelisiniz. Böylece saçlarınız kopmayacaktır.

Sıcak su kullanmayın...

Çok sıcak su ile yıkamak saçlara sandığınızdan daha fazla zarar verir. Saçınızın yıpranmamasını istiyorsanız sıcak su yerine ılık su ile saçlarınızı yıkamayı tercih edin.

Saçlarınızı çok sıkı topluyorsanız...

Çok gergin bir şekilde yapılan topuzlar ve atkuyrukları saçınızı gerdiğinden kopmalara ve saç dökülmelerine neden olacaktır. Bu nedenle saçlarınızı çok sıkı ve gergin toplamaktan uzak durmanızı tavsiye ediyoruz. Genellikle küçük çocuklara daha fazla yapılan bu uygulama ilerleyen zamanlarda saç dökülmesi ve yıpranmış saçlar olara karşımıza çıkabilmektedir.

Asla ıslakken saçlarınızı taramayın!

Islak saç kolayca kopabilir. Bu nedenle duştan çıkar çıkmaz saçlarınızı taramayın. Biraz havlu saçınızda kalsın ve nemini iyice alsın. Ondan sonra tarayabilirsiniz.