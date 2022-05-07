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Saçını boyatmak için kuaföre gitti, hayatının kabusunu yaşadı

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İngiltere'de bir kadın saçlarının rengini sarıya döndürmek için kuaföre gitti hayatının kabusunu yaşadı. 24 yaşındaki Ellie Swain, yaşadıklarından sonra hastanelik oldu.
Saçını boyatmak için kuaföre gitti, hayatının kabusunu yaşadı

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan 24 yaşındaki Ellie Swain, Batı Sussex kentinde gittiği kuaförde hayatının kabusunu yaşadı.

Esmer olan ve saç rengini açtırmak için kuaföre giden Swain, saçına yapılan işlem sonrası hem saçlarını hem de saç derisini kaybetti.

Genç kadın, geçtiğimiz günlerde gittiği kuaförde, saçına kimyasal saç boyası uygulandıktan yaklaşık 10 dakika sonra kafasında bir yanma hissi yaşadığını öne sürdü. Ancak bunun boyadan kaynaklı olduğunu düşündüğü için bir şey yapmadı. Ancak günler sonra kafa derisinde şişlik fark etti. Şişlikten irin sızdığını anlaması ile hemen doktora başvurdu.

KAFASINDA YANIKLAR OLUŞTU

24 yaşındaki Swain’in kafasında ciddi yanıklar oluştuğu açıklanırken, uzun süren bir hastane-ev süreci de yaşadı.

Genç kadın, şimdi ise yaklaşık on santimetre genişliğindeki yarayı gizlemek için çeşitli yöntemler deniyor.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Swain, “Saçlarımın rengini açtırdıktan yaklaşık üç veya dört gün sonra kafa derim kabarmaya başladı ve irin akıyordu. Doktora gittim ve iltihap kaptığını söylediler. Bir süre antibiyotik kullandım. Üzerinden bir hafta geçti ve kafa derimde hislerimi kaybetmeye başladım. Uyuşmuş gibiydi.” dedi.

‘ANTİBİYOTİK VERİP GÖNDERDİLER’

24 yaşındaki Swain, daha sonra yeniden hastaneye gittiğini ve bölgeyi temizlemeye çalıştıklarını açıkladı. “Yanığın ciddiyetini gerçekten görebildiklerini sanmıyorum çünkü saçlarım yapışmıştı ve tıraş olmak istemediğim için daha fazla antibiyotik verdiler.” dedi.

Swain daha sonra eve geri geldiğini ancak birkaç gün sonra asıl kabusun başladığını söyledi. “Birkaç gün sonra kafam kanlar içindeydi, saçlarım dökülüyordu. Hemen 111’i aradım bana hastaneye gitmemi söylediler” dedi.

Apar topar hastaneye gittiğini belirten 24 yaşındaki kadın, “O zaman kafamı arkadan tıraş etmekten başka seçeneğim yoktu ve kafamın neredeyse tamamını kaplayan on’a yedi santimetre ölçüsünde yanık ortaya çıktı.” dedi.

“SAÇLARIM TAMAMEN YANDI, KISACIK KESTİLER”

Sözlerini, “Daha sonra cerrah, bana derinin tamamen öldüğünü ve nakil yapmaktan başka seçenekleri olmadığını söyledi. Tamamen yıkıldım.” ifadeleriyle sürdürdü. Genç kadın, operasyon geçirdiğini ve şu an iyileşme sürecinde olduğunu aktardı.

Gazeteye konuşan Swain, kuaförün, saç açıcıyı başının her yerine sürdüğünü iddia etti. Swain, “Yaklaşık 10 ila 15 dakika sonra bir yanma hissetmeye başladım ve sonunda ayağa kalktım ve saçlarımı yıkamalarını istedim.” dedi.

O anları anlatan genç kadın, “Bütün kafam yanıyormuş gibi hissettim. Kafamdan buhar yükseldi. Yıkadığında saçlarım parlak sarıydı sonra rengi düzeltmek için başka bir boya sürdü. Yaklaşık beş dakika sonra ona bunu çıkarman gerektiğini söyledim, resmen kafam yandı ve saçlarım yandı.” dedi. Swain, kuaförün kendisini buz torbasıyla eve gönderdiğini ancak saçlarının zarar görmesi nedeniyle ertesi gün kısa kestirmek zorunda kaldığını açıkladı.

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