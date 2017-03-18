 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.491
  • Altın 143,672
  • Dolar 3,6166
  • Euro 3,8842
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKADarbe girişiminde 8 binden fazla asker görevlendirildi

“Saçları duman beyazı kadın” 28 Mart’ta tanıtılıyor

»
“Saçları duman beyazı kadın” 28 Mart’ta tanıtılıyor
Kıbrıslı Türk Şair Mehmet Aşık Kaynakcı tarafından kaleme alınan “Saçları Duman Beyazı Kadın” adlı şiir kitabının tanıtımı 28 Mart’ta yapılacak.

 Kıbrıslı Türk Şair Mehmet Aşık Kaynakcı tarafından kaleme alınan “Saçları Duman Beyazı Kadın” adlı şiir kitabının tanıtımı 28 Mart’ta yapılacak.

Londra’da yaşayan Kaynakcı, ilk şiir kitabı olan “Saçları Duman Beyazı Kadın”ı annesi Sultan Kaynakcı’ya ithaf etti. Kıbrıslı Türk Şair Mehmet Aşık, kitabını, annesinin doğum günü olan 28 Mart’ta Lefkoşa Bedesten’de 18.00- 21.00 saatleri arasında düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak.

Kitap tanıtım etkinliğine herkesin davetli olduğu bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Alman sanatçı Ulay, Türkiye programını iptal etti15 Mart 2017 Çarşamba 20:00
  • Artık İstanbul’un da Çanakkale Müzesi var15 Mart 2017 Çarşamba 16:38
  • LTB'nin "Kim Bay Smith" oyunu gösterime devam ediyor15 Mart 2017 Çarşamba 16:36
  • 'Arapça' Diriliş Ertuğrul 200 milyon kez izlendi15 Mart 2017 Çarşamba 14:48
  • Tolgay, “Kıbrıs’ın Orta Yeri Sinema” kitabını Saygılı’ya sundu15 Mart 2017 Çarşamba 14:22
  • Matrix efsanesi geri dönüyor15 Mart 2017 Çarşamba 14:07
  • Gandalf', İstanbul'a geliyor15 Mart 2017 Çarşamba 13:45
  • Tepebaşı Lale Festivali hafta sonu yapılıyor15 Mart 2017 Çarşamba 12:44
  • Neandertallerin çöküşü nasıl oldu?14 Mart 2017 Salı 16:45
  • Down sendromlu oyuncular, “Biz de varız” diyor14 Mart 2017 Salı 16:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti