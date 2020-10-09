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Saçları go-kart aracının tekerleğine dolanan Hintli öğrenci hayatını kaybetti

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Hindistan’ın Telangana eyaletinde, 21 yaşında bir mühendislik öğrencisi kullandığı go-kart aracının tekerleğine saçının dolanması sonucunda hayatını kaybetti.
Saçları go-kart aracının tekerleğine dolanan Hintli öğrenci hayatını kaybetti

Hindistan’ın Telangana eyaletinde, 21 yaşında bir mühendislik öğrencisi kullandığı go-kart aracının tekerleğine saçının dolanması sonucunda hayatını kaybetti.

Meerpet kentinde yaşayan öğrencinin, dün, ailesiyle gittiği eğlence merkezinde go-kart aracını kullanırken kaskı uçtu. Saçları tekerleğe dolanan öğrenci başından ağır yaralandı.

Polis teşkilatı adına açıklama yapan müfettiş Mahender Reddy, genç kadının en yakındaki hastaneye kaldırıldığını ancak kutarılamadığını açıkladı.

Reddy, go-kart araçlarının işletmesinden sorumlu kişilerin tutuklandığını ve ihmal varsa ölüme sebebiyet vermekten yargılanacaklarını söyledi.

Hindistan’da, 2018 yılında da benzeri bir kaza yaşanmış, 28 yaşındaki bir kadın, Haryana eyaletinde, saçlarının go-kart tekerleğine dolanması nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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