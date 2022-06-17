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Saçları Rapunzel gibi uzatan besinler

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Uzun saçlar pek çok kadının hayalidir. Kırılma, yıpranma ve çeşitli nedenlerle kimi zaman kadınlar saçlarını kestirmek durumunda kalır. Ancak müjde! Rapunzel gibi uzun saçlara sahip olmanın sırları var.
Saçları Rapunzel gibi uzatan besinler

Uzun, bakımlı ve dolgun saçlara sahip olmak artık hayal değil. Kuaföre yüzlerce lira vermeden, sadece evde bulabileceğiniz besinlerle upuzun saçlara sahip olmanız mümkün. Doğru bakımla sağlıklı ve uzun saçlarınız olabilir. İşte o mucizevi besinler. 

 

Zeytinyağı 

Pek çok konuda sayısız faydası bulunan zeytinyağı, saç uzatmada da oldukça etkili. Saç derisini besler, saçları nemlendirir. Düzenli kullanırsanız saçlarınızın uzamasına katkı sağlar. Saç uzatmak için zeytinyağını bir tavada ısıtın. Ilıyınca ocaktan aldığınız zeytinyağını saç diplerinize masaj yaparak sürün. 30 dakika bekletin ve düzenli olarak bu bakımı uygulayın. Farkı göreceksiniz. 

Argan yağı 

Argan yağı artık saç bakımında çokça duyulan bir bakım yağı. İçeriğinde E vitamini bulunduğu için saçları besleyen en önemli maddelerden bir tanesi. Saç dökülmesini engellemesiyle bilinen argan yağı, dökülenlerin yerine de daha sağlam ve sağlıklı saçların çıkmasında etkin rol oynuyor. Çok az argan yağını saç diplerine masaj yaparak uygulayıp bir gece bekletin ve sabah yıkayın. Saçlarınızdaki farkı hissedeceksiniz. 

Hint yağı

E vitamini ve Omega-3 bakımından oldukça zengin olan Hint yağı, saçın uzamasını büyük ölçüde destekler. Yoğun bir yağ olan Hint yağı, saç derisini mükemmel bir şekilde nemlendirir. Saç derisi enfeksiyonlarını önler ve uzaklaştırır. Upuzun ve sağlıklı saçlara sahip olmak için saçlarınıza Hint yağı uygulayabilirsiniz. Herhangi bir yağ ile karıştırın ve saç derisine masaj yaparak uygulayın. 45 dakika boyunca beklettiğiniz yağı şampuan ile saçlarınızdan arındırın. Haftada 1 düzenli kullanırsanız etkisini göreceksiniz. 

 

Yumurta 

Yumurta, özellikle zeytinyağı ile karıştırıldığında saça iyice bakım yapar. Protein bakımından zengin olan yumurta, saç derisini besler ve saç tellerini güçlendirir. Yumurta akını saçınıza sürün ve 1 saat sonra durulayın. Farkı göreceksiniz. 

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