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Saçlarını 3 yıl boyunca kesmeyip kanser hastası çocuklar için bağışladı

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Burak Sevinç adlı bir vatandaş kanser hastası çocuklara bağışmaka üzere üç yıl boyunca uzattığı saçlarını kesti.
Saçlarını 3 yıl boyunca kesmeyip kanser hastası çocuklar için bağışladı

Yaptığı  saç bağışını sosyal medyadan duyuran Sevinç, bunu aferin almak için yapmadığını,  bu hareketin tek bir insana   örnek teşkil etmesi halinde bile   kendisini mutlu edeceğini söyleyerek herkesi saç bağışı yapmaya çağırdı.

Sevinç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Saçları en uzun 5 numara olan insanlardan biriydim. Fakat şaçım olmadığı için değil kısa saç her zaman rahatlıktı benim için. Kaç defa uzatmayı denediysem en fazla 2 ay dayanabildim. Bir gün sosyal medyada kanserli bir çocukla ilgili bir reklam gördüm. Reklamda küçük kızın saçlarını nasıl özlediğini ve hasret çektiğini çok iyi anlatmışlar. O gün karar verdim. Saçlarımı o küçük kız çocuğu gibi hasret çeken bir küçüğümüz için uzatacaktım. Tam 3 sene onun için uzattım saçlarımı. Asla fön, press gibi işlemler uygulamadım. Emanetti bende saçlar, gözüm gibi baktım. En sonunda küçüğümün emanetini (50 cm ve iyi bakılmış bir halde) ulaştırması için Kanser Hastalarına Yardım Derneğine ulaştırdım. Burada benim amacım insanların bana afferin demesi değil. Övünmeyi seven insanlardan değilim. Tek bir insana bile bu davranış örnek teşkil eder ve şaçlarını bağışlamak isterse bu bana yeterlidir. Lütfen saçlarınızı moda uğruna renkten renge boyamak ve kestirmek yerine onlara hasret olanlara bir yardım olarak bağışlamayı sadece bir düşünün. Gerçekten zor değil, yapabilirsiniz.

 

 

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