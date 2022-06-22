Saçlarınız Tatile Hazır Mı?

Bu süreçte kuruyan, yıpranan, nemini ve canlılığını kaybeden saçların özellikle güneşten korunup nefes alabilmesi ve eski canlılığını tekrar kazanabilmesi adına çok önemli. Yaz aylarında alınabilecek küçük ama etkili yöntemlerle çevresel etkenlerin, saçlar üzerindeki olumsuz etkisini azaltılabileceğini vurgulayan GlobalHair Medikal Direktörü Berkant Dural, yaz aylarında saç bakımına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Yaz aylarında deniz, kum, klorun etkisi ile saçlar yıpranıyor. Kışın parlak ve canlı saçlara sahip olan kişiler, yaz mevsimi geldiğinde saçlarının mat ve kırılgan yapıya dönüşmesinden dolayı şikayet ediyor. Bunun sebebinin güneşin ultraviyole ışınlarının saç gövdesinin yanmasına sebebiyet vermesi ve tuzlu su ile klorun saç kalitesini etkilemesi olarak özetleyen GlobalHair Medikal Direktörü Berkant Dural, yaz mevsimine özel saç bakım ritüellerini paylaştı.

Kaybedilen nemin geri kazandırılması gerekiyor

Isınan hava ile birlikte saç yapısında oluşan olumsuz etkiyi azaltmak için nemin kaybedilmemesi gerektiğinin altını çizen Berkant Dural, çözümü şu sözlerle anlatıyor: “Yaz aylarında yıpranan, matlaşan, kuruyan ve buna bağlı olarak kepeklenen saçlar için mutlaka nem özelliği olan ürünler tercih edilmeli. Özellikle de onarıcı bakım yapan ve nemle besleyen ürünler, doğal takviyeler, saç tipine uygun natürel formüller kullanılmalı. Eğer saçınızı çok sık yıkıyorsanız bu durum çok daha ehemmiyetli hale geliyor. Sık yıkamalarda nem kaybı daha fazla olacağından doğru ürünü seçmek hayati bir kriter oluyor. Bunlara ek olarak nem kaybına yol açacak ısıl işlemleri de olabildiğince azaltmak saçları korumaya yardımcı olabilir”

Bu yaz sadece cildi değil saçları da güneşten koruyoruz

Nasıl ki, cilt için güneş kremi gibi koruyucu ürünler kullanılıyorsa aynı özenin saçlar için de gösterilmesi gerektiğini söyleyen Berkant Dural; “Güneşin yaydığı UV ışınları saç gövdesini yakarak inceltir ve tahrip eder. Bu durumun önüne geçebilmek için öncelikle saçların şapka veya ince eşarplar ile korunması sağlanabilir. Ayrıca UV filtreli nemlendirici ve güneş koruyucu saç bakım yağları kullanılarak saçlar için bir koruma mekanizması yaratılabilir. Bu sayede güneşin zararlı etkileri nötralize edilerek saçlarda kuruma, yıpranma gibi sonuçlar en aza indirilebilir” diye belirtti.

Havuz ve deniz sonrası saçlar hemen yıkanmalı

Tuzlu su ve klorlu suyun saç yapısını bozduğunu belirten Berkant Dural; “Deniz tuzu ve klor hem saç köklerine hem de saçın yapısına etki ederek kırılma ve dökülmelere yol açabilir. Böylesi durumların yaşanmaması içinse havuz ve deniz sonrası saçların mutlaka duru su ile yıkanması, nem için doğal bir argan yağı ile beslenmesi gerekir. Sürekli olarak yıkama yapamayacak kişiler ise deniz ve havuz öncesinde bone kullanabilir” dedi.