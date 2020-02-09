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Sadaka kutularını çaldı, ‘Alkollüydüm, hatırlamıyorum’ dedi

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Sadaka kutularını çaldı, ‘Alkollüydüm, hatırlamıyorum’ dedi
Sadaka kutularını çaldı, ‘Alkollüydüm, hatırlamıyorum’ dedi

Konya’da, iki ayrı iş yerindeki sadaka kutularını çalan İsmail Karabel (34) polis tarafından yakalandı. Sevk edildiği mahkemece tutuklanan Karabel ifadesinde, “Alkollüydüm. Çaldığımı hatırlamıyorum” dedi.

Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ocak ayında Selçuklu ilçesindeki bir kırtasiye dükkanından, Meram ilçesinde de bir köfteciden sadaka kutularının çalınması üzerine araştırma başlattı. İki iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, hırsızlık şüphelisinin ‘yaralama’ ve ‘uyuşturucu’ gibi suçlardan beş kaydı bulunan Karabel olduğunu tespit etti.

İfadesinde, “Alkollüydüm. Çaldığımı hatırlamıyorum” diye Karabel’in hırsızlık anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

 

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