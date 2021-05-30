  • BIST 1.422
  • Altın 523,818
  • Dolar 8,5610
  • Euro 10,4294
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKATufan Erhürman: “Hem her şeye zam yapılsın, hem de bu zamlar hayat pahalılığına yansımasın!”

SADAT'tan Sedat Peker açıklaması: Şirketimizin Peker tarafından terörist gruplara teslim edilen silahlarla hiçbir ilişkisi yok

»
SADAT'tan Sedat Peker açıklaması: Şirketimizin Peker tarafından terörist gruplara teslim edilen silahlarla hiçbir ilişkisi yok
SADAT'tan Sedat Peker açıklaması: Şirketimizin Peker tarafından terörist gruplara teslim edilen silahlarla hiçbir ilişkisi yok

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal paylaşım sitesi YouTube'dan yayınladığı video serisinin 8.'sinde, Suriye iç savaşında silahlı cihatçı Selefi örgüt olan El-Nusra'ya SADAT organizasyonuyla silah gönderildiğini iddia etti. SADAT iddialara ilişkin olarak, "SADAT Savunma’nın (iftira edildiği gibi) Suriye’de herhangi bir grupla eğitim, donatım, danışmanlık ve/veya benzeri hiçbir çalışması olmamıştır. Daha önce de yürütülen iftira kampanyalarına cevabi açıklamalarımız internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızda yer almaktadır.Şirketimizin Peker tarafından terörist gruplara teslim edilen silahlarla hiçbir ilişkisi yok" açıklamasını yaptı. 

SADAT'ın sitesinden yapılan açıklamada, "Organize suç örgütü lideri Sedat Peker 30 Mayıs 2021 tarihinde sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda; 'Suriye Türkmenlerine insani yardım götürme' maskesi altında 'silah kaçaklığı' yaptığını itiraf etmiştir. Türkiye’de yargılanmakta olan Peker’in, kendini aklamak amacıyla bir yandan suçlarını itiraf ederken bir yandan da hedef saptırmak için pek çok isim de zikrederek “çamur at, tutmasa bile izi kalır” mantığıyla hareket ettiği görülmektedir." denildi.

 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İşlediği suçlar belgeli ve ispatlı olan firari suç örgütü liderinin, hedef saptırmak için Türkiye Cumhuriyeti Devletinin resmi kurumu Milli İstihbarat Teşkilatını, güzide şirketimiz SADAT Savunma’yı ve bazı bürokratları hedef alması aklı selim sahibi kamuoyunun dikkatinden kaçmamıştır.

İftira sahiplerini iftiralarını ispatlamaya, ellerindeki belgeleri savcılığa teslim etmeye çağırıyoruz. Peker videosunda terörist gruplara silah sattığını itiraf etmektedir; fakat şirketimizin Peker tarafından terörist gruplara teslim edilen silahlarla hiçbir ilişkisi yoktur."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sedat Peker: Size iki tane skandal anlatacağım30 Mayıs 2021 Pazar 08:57
  • Peker'den Albayrak iddiası30 Mayıs 2021 Pazar 08:56
  • Sedat Peker’den yeni video: Beni bulup getirmek gerçekleri değiştirecek mi Tayyip Abi?30 Mayıs 2021 Pazar 08:55
  • Erdoğan'ın katıldığı programda imam, Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okudu: "Zalim ve kafir"29 Mayıs 2021 Cumartesi 22:52
  • Sedat Peker 8. Videosunu yayınlıyor!29 Mayıs 2021 Cumartesi 22:03
  • Türkiye tarihinin sessiz şahidi: 23 yılda yapıldı, yandı, 3. kez yapılıyor29 Mayıs 2021 Cumartesi 19:59
  • Türkiye Sağlık Bakanlığı duyurdu: Karantina süreleri uzatıldı29 Mayıs 2021 Cumartesi 19:29
  • Netflix Türkiye'de stüdyo kurmayı planlıyor29 Mayıs 2021 Cumartesi 16:36
  • Kılıçdaroğlu'ndan referandum çağrısı: Gel kardeşim koyalım sandığı, vatandaşa "Erken seçim istiyor musun, istemiyor musun?" diye soralım29 Mayıs 2021 Cumartesi 14:59
  • 'Türkiye'de düzeni değiştirmeden, Kıbrıs da çıkmazdan sıyrılamaz'29 Mayıs 2021 Cumartesi 14:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti