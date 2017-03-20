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Saddam Hüseyin adlı Hint mühendis iş bulamıyor

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Saddam Hüseyin adlı Hint mühendis iş bulamıyor
İdam edilmesinden bu yana 10 yıldan uzun süre geçse de, eski Irak lideri Saddam Hüseyin bir mühendisin hayatında hala çok büyük bir yer işgal ediyor.

Hint gemi mühendisi, Saddam Hüseyin, iş başvurularında 40'tan fazla kez ret alınca, işverenlerin ismi nedeniyle kendisini istemedikleri sonucuna vardı.

Bu nedenle ismini değiştirmek için mahkemeye başvurdu. Ancak Hindistan'da bürokrasi yavaş işliyor.

Hindistan'da kapıları açmayabilir, dikkatleri çekebilir ve gülümsemelere yol açabilir. Ancak kesin olan bir şey Saddam Hüseyin gibi bir ismin gözden kaçmayacağı.

Saddam Hüseyin, Tamil Nadu eyaletindeki Noor-ül İslam Üniversitesi'nden mezun olmasından iki yıl sonra, artık sıkıntı yaşamaya başladığını anlatıyor.

Üniversitede iyi dereceyle mezun oldu, sınıf arkadaşları çoktan iş buldu, ancak denizcilik şirketleri mühendis Saddam Hüseyin'i geri çeviriyor.

'İnsanlar beni işe almaktan korkuyor'

Hindustan Times gazetesine konuşan Saddam Hüseyin "İnsanlar beni işe almaktan korkuyor" dedi.

Saddam Hüseyin, kendisine 25 yıl önce Iraklı diktatörün ismini verdiği için ise dedesini suçlamıyor.

Hüseyin, şirketlerin sınırları geçerken görevlilerle yaşanabilecek sorunlardan çekindiğini anlattı.

Hint mühendis başta, yeni ismiyle yeni bir pasaport, ehliyet ve yeni belgeler alarak bu sorunu kolayca halledebileceğini sandı. Ancak, yeni ismiyle okula gittiğine dair bir kanıt sunamadığı için başvurular çok zaman alıyor.

Saddam Hüseyin 5 Mayıs'ta yeniden mahkemeye gidecek. Bu kez, daha sonra üniversite diplomasındaki ismi değiştirebilmek için ortaokul ve lise diplomalarındaki ismi değiştirmeye çalışacak.

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