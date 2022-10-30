Sadece 15 mm… Dünyanın en küçük TV’si tanıtıldı

ABD'li bir elektronik şirketi, posta pulu ile aynı boyutta olan dünyanın en küçük TV'sini tanıttı.

TinyCircuits isimli elektronik firması, TinyTV Mini adlı 15 mm ekran ölçüsüne sahip dünyanın en küçük TV’sini görücüye çıkardı.

Dahili düğmelerle veya küçük bir uzaktan kumandayla kontrol edilebilen minyatür TV’de, videolar kaydedilebiliyor ve cihazın şarjı 1 saat boyunca dayanıyor.

Daily Mail’in haberine göre, TinyTV serisinde biri 15 mm, diğeri 26 mm olmak üzere iki prototip bulunuyor. Seri için Kickstarter’da 2,4 milyon TL’lik (128.640 $) değerinde bir kampanya yürütülüyor.

KULLANICILAR VİDEO YÜKLEYEBİLİR

Videolar hem kullanıcı tarafından yüklenebilir hem de bilgisayara bağlamak için bir USB-C kablosu kullanılarak TinyTV üzerinden aktarılabilir.

Hem 26 mm’lik TinyTV 2 hem de 15 mm’lik TinyTV Mini, ilgili cihazlarda 10 ve 40 saatin üzerinde görüntü sunan 8 GB’lık bir Micro SD kartla birlikte gelir.

Bazı açık kaynaklı videolar önceden yüklenmiş olarak gelirken kullanıcılar kendi favori filmlerini, programlarını ve TikTok videolarını bilgisayarlarına takıp dosyaların içine sürükleyerek yükleyebiliyorlar.

TinyTV serisi, TinyCircuits’in kurucusu ve başkanı Ken Burns tarafından oluşturuldu ve Ohio, ABD’de üretildi. Elektronik şirketi, ilk projesini, 2012 yılında TinyDuino projesi adı verilen minyatür bir bilgisayar işlemcisiyle başlattı.