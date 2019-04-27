  • BIST 94.783
  • Altın 245,779
  • Dolar 5,9358
  • Euro 6,6229
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

Sadece 20 kişinin konuştuğu dilde film çektiler

»
Kanada yapımı ‘Edge of the Knife’ adlı film bir aile trajedisini anlatıyor. Şimdiye kadar çekilen sayısız film gibi, aile sevgisi, kayıp, ihanet gibi konulara odaklanıyor.
Sadece 20 kişinin konuştuğu dilde film çektiler

Kanada yapımı ‘Edge of the Knife’ adlı film bir aile trajedisini anlatıyor. Şimdiye kadar çekilen sayısız film gibi, aile sevgisi, kayıp, ihanet gibi konulara odaklanıyor. Ancak, filmi onlardan ayıran çok önemli bir özelliği var. Sadece 20 kişinin konuştuğu bir dilde, Kanada’nın batı sahiline 62 mil mesafedeki Haida Gwaii Takımadası’nda yaşayan yerlilerin konuştuğu ‘Haida’ dilinde çekildi. Filmin Haida konuşmayan 22 oyuncusuna çekimlerden önce ders verildi.

Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Haida dilindeki adı ‘Sgaawaau K’uuna’ olan filmin yönetmeni ve senaristi Gwaai Edenshaw da bir Haida. Anneannesi Diane Brown ise Haida’yı konuşan son kişilerden biri ve filmin oyuncusu.

“Filmi çekerken dilin yok olmak üzere olduğunu gündeme getirmeyi ve çocuklarımızın öğrenmesini sağlamayı hedefledik”diyen Brown, 1853’te Britanya kolonisi olan Haida Gwaii’de yaşayan halkın yok olması için Avrupalıların bir dönem kasıtlı olarak çiçek gibi hastalıkların virüsünü taşıyan battaniye ve şal verdiğini anlatıyor.

“Bunları büyüklerimden dinlerdim” diyen Brown kendisinin çocukluğunda ise okulda kötü muamele gördüklerini ve dillerini konuşmanın yasak olduğunu anlatarak şöyle devam ediyor: “Konuşursak dayak yerdik. ‘Haida konuşursanız cehenneme gidersiniz’ diyen öğretmenlerimiz vardı. Böylece dilin kuşaktan kuşağı aktarılması engellendi. Hem koloni zamanında hem de sonrasında asimilasyona uğradık.”

Günümüzde nüfusları 3 bin 500’e inen ancak dilini sadece 20 kişinin konuştuğu yerliler göğüslerine geometrik şekillerin dövmesini yaptırıyor ve ağaç yapraklarından oluşan kıyafetleri giyiyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO verilerine göre Kanada’da 70 yerli dili konuşuluyor. En kalabalık yerli nüfusu British Columbia’da yaşıyor. Ancak 172 bin 520 kişilik bu nüfusun sadece yüzde 3’ü anadilini akıcı şekilde konuşuyor.

Yerli topluluklardan biri olan Krilere mensup milletvekili Robert-Falcon Ouellette (üstte), filmi çeken ekip gibi dillerini yaşatmak isteyenlerin parlamentodaki sesi olarak nitelendiriliyor. Parlamentoda yerli dili konuşan ilk milletvekili olan Ouellette, “Herkes kendi dilini konuşabilmeli” diyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Cadının Şarkısı” Sipahi Köyü’nde Çocuklarla Buluşuyor23 Nisan 2019 Salı 12:14
  • 15. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali devam ediyor23 Nisan 2019 Salı 11:09
  • 14. Çilek Festivali 26 Nisan’da başlıyor22 Nisan 2019 Pazartesi 18:03
  • "Ayak Bacak Fabrikası" Oyunu Salı Akşamı Yeniden Sahneleniyor22 Nisan 2019 Pazartesi 15:59
  • Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Gezici Çocuk Tiyatrosu ile yola çıkıyor22 Nisan 2019 Pazartesi 13:48
  • Kültürel miras zaman içerisinde tahrip oldu21 Nisan 2019 Pazar 13:32
  • İyilik Festivali Tamamlandı21 Nisan 2019 Pazar 12:49
  • Eşiyle fotoğrafını paylaşan Mazhar Alanson: Ben zaten yıllardır yoğun bakımdayım20 Nisan 2019 Cumartesi 12:26
  • Devrim Tayanç Malyalızade Resim Atölyesi Sergisi çarşamba günü açılacak19 Nisan 2019 Cuma 10:10
  • Hayrettin’in Sihirli Hıyarı Taşkent'te sahnelenecek18 Nisan 2019 Perşembe 15:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti