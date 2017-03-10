 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.611
  • Altın 144,050
  • Dolar 3,7394
  • Euro 3,9897
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAİstanbul'da helikopter düştü

Sadece 3 Gün Şeker Yemeyince Vücudunuzda Bunlar Oluyor

»
Sadece 3 Gün Şeker Yemeyince Vücudunuzda Bunlar Oluyor
Kulaktan dolma bilgiler ve efsanelerle yapılan diyetlerde ilk önce yağ tüketiminden kaçınılır. Peki, bu diyetlerde şekerin rolü nedir? İşte şeker hakkında bildiklerinizi gözden geçirmenizi sağlayacak bazı tavsiyeler.

Yıllarca formda kalmanın ve sağlıklı olmanın az yağ tüketmekten geçtiğini duyduk. Ancak, İsveçli doktor Andreas Eenfeldt yağ tüketimini makul seviyede tutup şekerden kaçınmayı öneriyor. Şeker bıraktığınız anda:

  • Formunuzu korumak kolaylaşacak, sağlığınız rayına oturacak ve daha enerjik hissedeceksiniz. Ayrıca, cildiniz ve saçlarınız da bu değişimden paylarını alacaklar.

  • Aldığınız yiyeceklerde sürekli kalori hesabı yapmaya ihtiyacınız kalmayacak, ancak belinizdeki incelme devam edecek.

    Sadece üç gün şekere ara vermek size yeni bir doygunluk hissi verecek. Daha az yiyerek, daha tok hissedeceksiniz. Bu yöntemi deneyen insanlar, porsiyonlarını küçültmelerine rağmen doygunluk hislerinin arttığı konusunda hemfikirler.

    İşte şekersiz geçecek 3 gününüz için zengin içerikli bir menü!

  • Kahvaltı

    Sucuk, salam veya sosis ekleyebileceğiniz çırpılmış yumurta,

    Biraz mayonezle birlikte haşlanmış yumurta,

    Kremalı kahve,

    Orman meyveleriyle birlikte %5’ten fazla yağ içermeyen süzme peynir,

    Badem unuyla yapılan krep,

    Mevsim yeşillikleri ve zeytinle yapılan salata,

-Öğle Yemeği

 

Et yemekleri,

Karbonhidrat içermeyen çorbalar,

İstediğiniz sebzeler ve bitkisel yağlarla yapabileceğiniz salatalar,

Yüksek miktarda karbonhidrat içermeyen balık yemekleri,

Akşam Yemeği

 

Kızarmış veya haşlanmış sebzeler,

Kızartılmış avokado veya somon,

Kahvaltıdaki seçeneklerden herhangisi birisi,

Bu menüdeki yemeklerin birbirleriyle değiştirilebileceğini söyleyelim. Menünün ana hatlarına bağlı kalarak damak tadınıza hitap edecek yeni lezzetler denemekten çekinmeyin. Biraz kararlılık gösterip bu sisteme bağlı kalırsanız, vücut ölçülerinizin sizi sevindirecek şekilde değişmesi çok sürmeyecek. Ayrıca, daha az aç hissetmenin yanı sıra sindirim ve tansiyon problemleriniz de azalacak. Şekerden bir kere kurtulunca, bedeninizin ve hayatınızın kontrolü tekrar size geçecek.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Doç. Dr. Koçoğulları: Sabah saatlerinde kalp krizi riski daha fazla10 Mart 2017 Cuma 10:19
  • Diş doktoruna gitmeden evde diş beyazlatma nasıl yapılır?10 Mart 2017 Cuma 09:36
  • Bilim insanlarından 40 günde hafızayı iki katına çıkaracak formül10 Mart 2017 Cuma 09:13
  • Dünyanın en kilolu kadını ameliyatla 100 kilo zayıfladı10 Mart 2017 Cuma 08:55
  • 'Her 3 dakikada bir kadına meme kanseri teşhisi konuyor'09 Mart 2017 Perşembe 21:00
  • Uyurken Bedeninizde Gerçekleşen 9 İnanılmaz Olay09 Mart 2017 Perşembe 20:30
  • Çocuğunuza Cinselliği Anlatmanın Yolları09 Mart 2017 Perşembe 19:10
  • Türk doktorlar yaptı: Kök hücreden çene kemiği nakli09 Mart 2017 Perşembe 16:18
  • Depresyona İyi Gelen Ev Yapımı İçecek!09 Mart 2017 Perşembe 15:42
  • Dünya bu yıl “böbrek hastalıkları ve obezite” temasını konuşuyor09 Mart 2017 Perşembe 14:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti