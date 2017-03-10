Sadece 3 Gün Şeker Yemeyince Vücudunuzda Bunlar Oluyor

Kulaktan dolma bilgiler ve efsanelerle yapılan diyetlerde ilk önce yağ tüketiminden kaçınılır. Peki, bu diyetlerde şekerin rolü nedir? İşte şeker hakkında bildiklerinizi gözden geçirmenizi sağlayacak bazı tavsiyeler.

Yıllarca formda kalmanın ve sağlıklı olmanın az yağ tüketmekten geçtiğini duyduk. Ancak, İsveçli doktor Andreas Eenfeldt yağ tüketimini makul seviyede tutup şekerden kaçınmayı öneriyor. Şeker bıraktığınız anda:

Formunuzu korumak kolaylaşacak, sağlığınız rayına oturacak ve daha enerjik hissedeceksiniz. Ayrıca, cildiniz ve saçlarınız da bu değişimden paylarını alacaklar.

Aldığınız yiyeceklerde sürekli kalori hesabı yapmaya ihtiyacınız kalmayacak, ancak belinizdeki incelme devam edecek. Sadece üç gün şekere ara vermek size yeni bir doygunluk hissi verecek. Daha az yiyerek, daha tok hissedeceksiniz. Bu yöntemi deneyen insanlar, porsiyonlarını küçültmelerine rağmen doygunluk hislerinin arttığı konusunda hemfikirler. İşte şekersiz geçecek 3 gününüz için zengin içerikli bir menü!

Kahvaltı Sucuk, salam veya sosis ekleyebileceğiniz çırpılmış yumurta, Biraz mayonezle birlikte haşlanmış yumurta, Kremalı kahve, Orman meyveleriyle birlikte %5’ten fazla yağ içermeyen süzme peynir, Badem unuyla yapılan krep, Mevsim yeşillikleri ve zeytinle yapılan salata,

-Öğle Yemeği

Et yemekleri,

Karbonhidrat içermeyen çorbalar,

İstediğiniz sebzeler ve bitkisel yağlarla yapabileceğiniz salatalar,

Yüksek miktarda karbonhidrat içermeyen balık yemekleri,

Akşam Yemeği

Kızarmış veya haşlanmış sebzeler,

Kızartılmış avokado veya somon,

Kahvaltıdaki seçeneklerden herhangisi birisi,

Bu menüdeki yemeklerin birbirleriyle değiştirilebileceğini söyleyelim. Menünün ana hatlarına bağlı kalarak damak tadınıza hitap edecek yeni lezzetler denemekten çekinmeyin. Biraz kararlılık gösterip bu sisteme bağlı kalırsanız, vücut ölçülerinizin sizi sevindirecek şekilde değişmesi çok sürmeyecek. Ayrıca, daha az aç hissetmenin yanı sıra sindirim ve tansiyon problemleriniz de azalacak. Şekerden bir kere kurtulunca, bedeninizin ve hayatınızın kontrolü tekrar size geçecek.