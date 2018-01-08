Sadece 60 yaş üstüne açık olan Tazelenme Üniversitesi hızla yayılıyor

Dün KKTC siyasi tarihinde gene önemli bir dönemeci geçti ve milletvekilli seçimlerini tamamladı.Sizler bu satırları okuduğunuzda resmi olmasa bile meclis çatısı altında görev alacak 50 parlamenter belli olacak…Seçimlerin güzel vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını dileyerek geçen hafta aldığım bir maili sizlerle paylaşmak istedim…

Belki de yeni yılla birlikte 70 yaşına da girmem de bu haberi alıntılamamı tetikledi.. KKTC doğal güzelliklerinin , turizm potansiyelinin yanı sıra çok kısa bir zaman diliminde bir “üniversiteler beldesi “olmayı da başardı…

Alıntıladığım bu haber Türkiye’ den “özel ve güzel” bir üniversitenin çalışmalarına ait…Belki biz de de bir uygulaması olur….Olursa da güzel olur diye düşündüm…

İşte haber:

“60 yaş üstünü yeniden sosyal hayata bağlayabilmek amacıyla eğitim hayatına başlayan Tazelenme Üniversitesi, Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelere yayılıyor.

GÜZEL HABERLER

Aslında genç bir nüfusa sahip olsak da, Türkiye'de 60 yaş üstü 10 milyondan fazla kişi bulunuyor. Birçoğu emeklilik döneminde olan bu insanların hayatlarının geri kalanını –Batılı akranları gibi- dolu dolu ve keyifli sürdürülebilmesi için çok daha fazla fırsat yaratılması şart. Tıpkı Antalya’da geçen sene faaliyete geçen ve sadece 60 yaş üstündekilerin kayıt yaptırabildiği Tazelenme Üniversitesi’nin yaptığı gibi... Kamuoyunda Yaşlı Üniversitesi olarak da bilinen Tazelenme Üniversitesi, son yılların en başarılı sosyal sorumluluk projelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Üstelik Akdeniz Üniversitesi’nde başlayan proje, Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelere de hızla yayılıyor.

Türkiye Gerontoloji Atlası araştırmasının bir ürünü olarak Prof. Dr. İsmail Tufan’ın girişimiyle Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulan Tazelenme Üniversitesi, not ve rekabet ortamının olmadığı, tek amacının katılımcılarına bir şeyler öğretmek olan bir girişim. Projenin en önemli hedefi, 60 yaş üstü kesimi yeniden sosyal hayata bağlayabilmek ve kampüslerde öğrenim gören genç kuşakla aynı ortamda buluşmasını sağlamak.

Tazelenme Üniversitesi'nde bir eğitim yılı Güz ve Bahar yarıyılı olmak üzere iki dönemden oluşuyor. Herkese açık ve tamamen ücretsiz olan platformda, eğitim toplam dört yıl sürüyor. Öğrencilerin ihtiyaçlarına göre hazırlanan ders programında felsefe, tarih, teknoloji, biyoloji, tıp, kimya, ziraat, eczacılık, sosyoloji ve psikoloji gibi dallarda dersler veriliyor. Ayrıca ek olarak erkekler yemek pişirme, kadınlar ise tamir dersleri alıyor. Yani bir yandan teorik derslerle yaşam boyu öğrenmenin gerçekleşmesi sağlanırken; bir taraftan da uygulamalı derslerle öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine olanak tanınıyor.

Tazelenme Üniversitesi'nde dersler gönüllü öğretim üyeleri tarafından verilirken, öğrencilerin geçerli bir mazereti olmadığı sürece derslere katılım zorunlu tutuluyor. Üniversiteside sınav uygulanmıyor ve öğrenciler Geçti/Kaldı sistemi olarak anılan bir değerlendirme yöntemiyle sunum ve ödevlere dayalı bir notlandırma ile değerlendiriliyor.

Prof. Dr. İsmail Tufan, Tazelenme Üniversitesi'nin temel felsefesinin, yaşam boyu öğrenme ve yaşam boyu üretkenlikxolduğunu söylüyor. İnsan yaşamının her döneminde olduğu gibi, yaşlılık döneminin de anlamlı bir şekilde yapılandırılmasının ancak bilgi ve üretkenlik ile mümkün olabileceğini belirten Tufan, yapılan araştırmaların bilgi ve üretkenlikle, sağlıklı, aktif ve başarılı yaşlanma olasılığının belirgin şekilde arttığını gösterdiğini ifade ediyor ve ekliyor: “Tazelenme Üniversitesi’ni yaşlanmayı yaş kavramından kurtarıp davranış ve tutum düzlemine taşıyarak bireyden topluma doğru gelişen bir tazelenme hareketi olarak görebiliriz. Tazelenme Üniversitesi'nin misyonu, yaşlılıkta bilgi, beceri ve yeteneklerin korunmasını; yenilerinin kazanılmasını sağlayarak, kaliteli ve başarılı yaşlanmanın temelini atmaktır.”

Akdeniz Üniversitesi bünyesinde başlayan ve ilk kayıt döneminde 288 öğrenciye ulaşan Tazelenme Üniversitesi, Türkiye’nin dört bir yanına hızla yayılıyor. 2017-2018 döneminde İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, Alanya Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve İzmir Ege Üniversitesi bünyesinde de Tazelenme Üniversitesi kampüsleri açıldı. Örneğin Ege Üniversitesi’nde şu an 223 öğrenci birinci sınıfta derslere devam ediyor. Hatta yoga ve aikido çalışmaları yoğun talep gören diğer seçmeli dersler olarak dikkat çekiyor. Tazelenme Üniverstesi'nin son durağı ise Adnan Menderes Üniversitesi oldu. Şu an Adnan Menderes Üniversitesi'nde 55 öğrenci bulunuyor. “