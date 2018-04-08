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Sadece 7 Dakikada Yaratılan: “Olağan Denemeler” Adlı Kısa Film YDÜ’de Gösterildi…

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Yönetmenliğini Doğuş Özokutan ile Vasvi Çiftcioğlu'nun birlikte üstlendiği, Kıbrıs Türk yapımı “Olağan Denemeler” adlı kısa film, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesinde gösterildi.
Sadece 7 Dakikada Yaratılan: “Olağan Denemeler” Adlı Kısa Film YDÜ’de Gösterildi…

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Yakın Doğu Ünivrsitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü tarafından düzenlenen etkinlikte, gösterilen 4 uluslararası ödüllü “Olağan Denemeler” (Random Attemps) adlı kısa filmin ardından filmin yönetmeni Vasvi Çiftçioğlu ile söyleşi gerçekleştirildi. Öğrencilerin yanı sıra araştırma görevlileri ve öğretim üyelerinin de katıldığı film gösterimi büyük ilgi toplarken, yönetmen Çiftçioğlu da, film ve sektöre dair deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Ayrıca, Kıbrıs’ta sanatsal üretim konusundaki sorunlara değinildi. Filmde, hayatın anlamını sorgulayan bir kadının başarısız intihar girişimlerini konu alıyor.

Etkinlik, İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap tarafından, Yönetmen Çiftçioğlu’na teşekkür belgesi takdimi ile sonlandı.

7 Dakikada Hayatının Değerini Hatırla!
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, söyleşi kısmında, öğrencilerin ve idari – akademik kadronun, özel gösterimde, süre-etki açısından başarılı bir sonuca ulaşıldığı vurguladığı, yönetmenin ifadesiyle “karamizah” olarak adlandırılan yapımla, oldukça önemli bir farkındalık yaratılabileceği belirtildi. 

Yaşam Dersi Niteliğinde!
Yaşamının değerini sorgulayan bir genç kızın hayatından kesitler içeren yapımda; iş-ev kısır döngüsü içerisindeki mutsuzluk,  baş rolün iç sesi ile anlatı bulurken, yaşamdan vazgeçmenin yanlış olduğu ve bunun fark edilmesi için geç kalınmaması gerekliliği vurgulanıyor. Film, fakülte idari-akademik kadrosunca, yaşamsal bir ders olarak nitelendirildi.

Sanat Aktif Destek VerilecEk Yeni Etkinlikler Yapılacak
Sanata daha fazla destek verilmesi gerektiği vurgulanan etkinlikte, yakın zamanda İletişim Fakültesi bünyesinde, Medya ve Sinema Sempozyumu 3. Paneli yapılacağı da belirtildi.

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