Sadece bir dakikalık günlük bir aktivite bile ömrü uzatmaya yetiyor

Yeni bir araştırmaya göre, otobüse yetişmek için koşmak gibi sadece bir dakikalık günlük bir aktivite bile ömrü uzatmaya yardımcı oluyor.

Araştırmacılar spor yapmayı sevmeyenler için güzel bir haber veriyor ve günde sadece bir dakikalık hızlı bir aktivitenin bile sağlığa iyi geleceğini söylüyor.

Araştırmacılar, düzenli egzersiz yapmaktan, bir spor salonuna gitmekten hoşlanmayanlara uzun ve sağlıklı yaşamak için önemli bir tüyo veriyor ve kısa ama etkili hareketlere odaklanılması gerektiğine dikkat çekiyorlar.

Sidney Üniversitesi Charles Perkins Merkezi’ndeki bir ekip tarafından yürütülen çalışma; otobüse koşmak, hızlı yürümek veya çocuklarla yüksek enerjili oyunlar oynamak gibi her gün bir ila iki dakikalık çok kısa, ancak güçlü bir aktivitenin sağlık için yararlı olacağını söylüyor.

KANSER İÇİN ETKİLİ

Araştırmacılar, Birleşik Krallık’ta bir hafta boyunca 25 binden fazla egzersiz yapmayan kişinin aktivitesini ölçtü. Çalışma için deneklerin bileğine takılan izleyiciler kullanıldı. Ve katılımcılar yedi yıl boyunca izlendi.

Sonuçlar, her gün sadece üç ila dört dakikalık VILPA diye adlandırılan kısa fiziksel hareket patlamalarının kansere bağlı ölümlerde yüzde 40’a varan azalma sağladığını ortaya koydu. Ayrıca kalp krizi veya inme gibi kardiyovasküler hastalıklarla ilgili ölüm riskinde de yüzde 49’a varan bir azalma ile ilişkilendirildi.

Araştırmanın baş yazarlarından Profesör Emmanuel Stamatakis şunları söyledi: “Çalışmamız, günlük yaşamın bir parçası olarak yapılan tesadüfi aktivitelerin yoğunluğunu artırarak, yüksek yoğunluklu antrenman ile benzer faydalar elde edilebileceğini gösteriyor. Ne kadar çok, o kadar iyi. Günde toplam üç ila dört dakikalık birkaç kısa nöbet uzun bir yol kat edebilir.”

“SPOR SALONUNA GİTMEYE GEREK YOK”

Profesör Stamatakis, 40 yaş ve üzerindeki yetişkinlerin çoğunluğunun düzenli egzersiz veya spora katılmadığını, ancak çalışmanın günlük aktivitenin sağlığa nasıl faydalı olabileceğini gösterdiğini söyledi: “Günlük faaliyetlerin yoğunluğunu artırmak için zaman taahhüdü, hazırlık, kulüp üyeliği, özel beceri gerektirmez. Yürürken veya ev işlerini biraz daha fazla enerjiyle yapmak yeterli.”

Oxford Üniversitesi’nde kardiyovasküler tıp profesörü olan Paul Leeson, bulguları yorumlayarak şunları söyledi: “Bu araştırmanın farklı yanı; araştırmacıların, katılımcının isteyip istemediğine bakılmaksızın, egzersiz modellerinin gelecekteki sağlıkla nasıl bağlantılı olduğunu incelemesi. Kısa şiddetli aktivite patlamaları ile yaşamın ilerleyen zamanlarında daha iyi bir sağlıkla ilişkisinin, egzersizin kasıtlı olarak bir egzersiz programının parçası olarak yapılması veya sadece aktiviteyi diğer günlük aktivitenizin bir parçası olarak yapmanız nedeniyle aynı olduğunu buluyorlar.”