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“SADECE BİR GUTERRES ÇERÇEVESİ VAR!”

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8 Mayıs 2018 tarihli Detay Gazetesi...
“SADECE BİR GUTERRES ÇERÇEVESİ VAR!”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, dün yaptığı açıklamayla yaklaşık bir haftadır Guterres çerçevesi etrafında dönen tartışmalara son noktayı koydu. Burcu açıklamasında Rum yetkililerin yaptıkları açıklamalarla Guterres çerçevesi kapsamında yeniden görüşmeye olumsuz yanıt verdiğini söyledi. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu dün yaptığı açıklamada Rum yetkililerin Akıncı’nın belirli bir takvime bağlı kalarak Guterres çerçevesi kapsamında yeniden görüşmelere başlama çağrısının Rum yetkililer tarafından “sulandırılmaya” çalışıldığını açıkladı.  Burcu bu girişimi çağrının olumsuz sonuçlandığı şeklinde nitelerken, Rum yetkililerin 4 Temmuz 2017 tarihli bir başka belgeden söz etmeye başladığını belirtti.

“BAŞKA BİR ÇERÇEVE YOK”
Rum yetkililerin bu girişimine karşı BM’nin 28 Eylül 2017 tarihli raporuna göndermede bulunan Burcu, BM Genel Sekreteri’nin bu raporda açıkça bir çerçeveden bahsettiğini belirterek, Rum yetkililerin iddia ettiği gibi başka bir çerçeve bulunmadığını söyledi. 

“ÖZEL DANIŞMAN ATAMA AZRUSUNA OLUMLU KARŞILIK VERDİK”
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki iki tarafa ve üç garantör ülkeye, nabız tutmak üzere ve geçici sıfatla bir özel danışman atama arzusunu ilettiğine işaret eden Burcu, Kıbrıs Türk tarafının bu öneriye olumlu karşılık verdiğini ancak eski ucu açık müzakere sürecinin bir parçası olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizdiğini belirtti.

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