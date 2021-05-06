Sadece çekirdek aile kapsamında kutlanmasına karar verildi

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar Doğrultusunda Sağlık Bakanlığı Aşağıda Belirtilen Ek Tedbir Kararlarının uygulanmasına karar vermiştir.

Ramazan Bayramı dolayısı ile kurulması planlanan bayram yeri, lunapark, festival alanı v.b. etkinliklerin yapılmaması uygun görülmüştür. Ayrıca bu tür etkinliklerin yapılabilmesi veya kurulabilmesi ülkemizde vaka sayılarına göre önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirilecektir.

Ülkemizde vaka sayılarının düşüş gösterdiği bu dönemde bulaşın tekrar artmasını engellemek, ileriki günleri kazanmak ve ailelerimizi korumak adına Bayram ve aile ziyaretlerinin kısıtlanarak sadece çekirdek aile kapsamında kutlanmasına karar verilmiştir.

TÜM KARARLAR: Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları açıklandı