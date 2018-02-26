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"Sadece Diktatör”ün metni bu akşam okunuyor

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"Sadece Diktatör”ün metni bu akşam okunuyor
Türkiye'de yasaklanan tiyatro oyunu“Sadece Diktatör”ün metni bu akşam okunuyor

Hiçbir sanat üretiminin yasaklanmaması gerektiğini savunan bazı tiyatro emekçileri, bu akşam saat 20.30’da 1984 Bar’da Türkiye’de yasaklanan “Sadece Diktatör” oyununu okuyacak.

Kadıköy Emek Tiyatrosu’nun üretimi olan, Onur Orhan’ın yazıp Caner Erdem’in yönettiği ve Barış Atay’ın sahnelediği “Sadece Diktatör”ün yasaklanmasının protesto edileceği ve oyunun okunacağı geceye girişin ücretsiz olacağı bildirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Evrensel insani değerler’ ön kabulünün ihlal edilmediği hiçbir sanat üretiminin sansürlenmesini, yasaklanmasını; üretici kadrosundaki sanatçıların hedef gösterilip maddi ve manevi işkenceye maruz bırakılmasını, tehdit edilmesini kabul etmiyoruz.

“Güvenliğimizi sağlamakla görevli kamu memuru polislerin, tiyatrolarımıza soruşturma ve tehdit mekanizmasının uygulayıcıları olarak değil, seyircimiz olarak gelmesini diliyoruz.

“Çünkü biliyoruz sanatçılar değer üretir, sadece diktatör yasaklar!”

Giriş Ücretsizdir

Rezervasyon: 05488305036

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