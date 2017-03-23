Sadece doktorlara artış yapılması adaletsiz bir uygulama olarak nitelendirildi

Basın açıklamasında KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan ve Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen de hazır bulundu.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ile Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Kamu Sağlık Çalışanları Yasasında yapılmak istenen değişiklikle ilgili Sağlık Bakanlığı önünde ortak basın açıklaması yaparak, sadece doktor maaşlarına artış yapılmasını adaletsiz bir uygulama olarak nitelendirdi.

Basın açıklamasında KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan ve Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen de hazır bulundu.

Ahmet Kaptan burada yaptığı konuşmada, yarın yapılacak yasayla ilgili teknik kurulda yer almayacaklarını dile getirerek, “Biz figüran değiliz” ifadelerini kullandı.

Kaptan, sağlık sisteminin sadece doktorlardan oluşmadığını, hemşireden teknikere pek çok alanı kapsadığını dile getirdi.

Özgöçmen de, sağlık sisteminin bir bütün olarak ele alınmasının önemine değindi.

Tüm sağlık çalışanlarının maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini anlatan Özgöçmen, sadece doktorların maaşlarına artış yapılmasını eleştirdi. Özgöçmen yarınki teknik kurula kendilerinin de katılmayacağını söyledi.

Daha sonra KTAMS ve Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın ortak basın açıklaması KTAMS Genel Sekreteri Güven Bengihan tarafından okundu.

Açıklamada, hükümetin doktorların maaşlarıyla ilgili kararına işaret edilerek “Hükümetin almış olduğu bu artış kararına her iki sendikamızın da itirazı olmadığını öncelikle belirtmek isteriz. Ancak hükümetin almış olduğu bu karar ile hükümet edenler bize göstermiştir ki 47/2010 Sayılı Göç yasası kamuda ciddi sıkıntılara yol açmakta ve artık toptan kaldırılması gerekmektedir” denildi.

“ADALETSİZ BİR UYGULAMA”

2011 öncesi ve 2011 sonrası ikiye bölünen çalışanların bu şekilde kendi içinde yine bölündüğü kaydedilen açıklamada, bunun iş barışının ciddi anlamda bozulmasına sebep olacak adaletsiz bir uygulama olduğu ifade edildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Yasaları uygulamayan, ben yaptım olur mantığı ile hareket eden hükümet, Kamu Sağlık Çalışanları içerisinde bir tek Doktorlarımıza artış öngören Yasa Tasarılarını ise 6/2009 Sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası ile 7/1979 Sayılı Kamu Görevlileri Yasası’na aykırı bir şekilde Cumhuriyet Meclisine sevk etmiştir. Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 120’nci Maddesine göre kamu sağlık çalışanlarının aylıklarını ilgilendiren konuların her iki sendikamızın da yer aldığı teknik kurulda görüşülmesi yasal amir hüküm iken teknik kurul toplantısı yapılmadan Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nda değişikliğe gidilmesi kesinlikle yasalara aykırıdır.

Ne ilginçtir ki hükümet Yasa Tasarılarının komitede ivedilikle görüşülmesine yönelik mecliste oylama yapıp karar üretirken aynı gün Sağlık Bakanlığı’nda yetkili olan her iki sendikamıza da ilgili yasa tasarılarını görüşmek üzere 24 Mart 2017 tarihinde saat 10.00’da teknik kurul yapılacağına yönelik yazı gönderilmiştir. Önce teknik kurulun yapılıp sonrasında yasa tasarılarının meclise gönderilmesi gerekirken Sağlık Bakanlığı’nın, Mecliste ivediliği alınan bir yasa tasarısı için teknik kurul toplantı çağrısı yapması, bu toplantının göstermelik bir toplantı olduğunun ispatıdır.”

“TOPLANTIYA KATILMAYACAĞIZ”

Bu nedenlerle KTAMS ve Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın yarınki toplantıya katılamama kararı aldığı ifade edilen açıklamada, “Eğer hükümet yasalara uymak istiyorsa meclise sevk ettiği her iki yasa tasarısını da derhal geri çekmeli ve Sağlık Bakanlığı yasalara uygun teknik kurul çağrısı yaparak, yetkili sendikaların kendi görüşlerini ifade edeceği ve yasal bağlayıcılığı olan toplantı düzenlemelidir” denildi.

Açıklamada aksi takdirde her iki sendikanın da bu uygulamaya sessiz kalmayarak gerekli her türlü yasal hakkını kullanacağı kaydedildi.