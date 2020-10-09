Antalya’da ortaokul son sınıftayken ölümcül SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit) hastalığına yakalanan 29 yaşındaki Burak Yılmaz, 17 yıldır yatağa mahkum bir şekilde yaşam savaşı veriyor. Hasta değilken sürekli Haluk Levent şarkıları dinleyen Yılmaz, hiç tepki vermeyip yıllardır yattığı yatakta sadece Levent’in şarkıları çalınca tepki veriyor. Yılmaz, annesinin açtığı Haluk Levent şarkısını duyunca söylemeye çalışıyor, hareket ve mimikleriyle ailesinin yüzünü güldürüyor.