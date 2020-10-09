Sadece Haluk Levent'in şarkılarına tepki veriyor
Antalya’da ortaokul son sınıftayken ölümcül SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit) hastalığına yakalanan 29 yaşındaki Burak Yılmaz, 17 yıldır yatağa mahkum bir şekilde yaşam savaşı veriyor. Hasta değilken sürekli Haluk Levent şarkıları dinleyen Yılmaz, hiç tepki vermeyip yıllardır yattığı yatakta sadece Levent’in şarkıları çalınca tepki veriyor. Yılmaz, annesinin açtığı Haluk Levent şarkısını duyunca söylemeye çalışıyor, hareket ve mimikleriyle ailesinin yüzünü güldürüyor.
Sağlığında Haluk Levent'in bütün şarkılarını ezbere ebilen 29 yaşındaki Burak Yılmaz, SSPE hastalığı yüzünden 17 yıldır yatağa mahkum oldu. Burak Yılmaz, sadece Haluk Levent şarkısı çalınca tepki veriyor, söylemeye çalışıyor
09 Ekim 2020 Cuma 19:11
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