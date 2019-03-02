Sadece işbirliği yapmak, çözümün yerini tutar mı?
Cumhurbaşkanlığı resmi sosyal medya hesabından yayımlanan video ile Cumhurbaşkanı önemli bir noktaya açıklık getirdi.
Sadece işbirliği yapmak, çözümün yerini tutar mı?
Sadece işbirliği yapmak, çözümün yerini tutar mı?
Cumhurbaşkanlığı resmi sosyal medya hesabından yayımlanan video ile Cumhurbaşkanı önemli bir noktaya açıklık getirdi.
Sadece işbirliği yapmak, çözümün yerini tutar mı?
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