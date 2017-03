"Sadece yüzüme bakan gözler, bazen de bordo koltukları gördüm"

TDP'li vekil Çeler, KKTC Merkez Bankası'na ilişkin “kendi insanımız içinde hiç mi bu kurumu idare edebilecek biri yoktur?" sorusunu sordu...

TDP Lefkoşa Milletvekili Zeki Çeler, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında, KKTC Merkez Bankası’na ilişkin açıklamada bulunarak, meclis içerisinde bir çok kez “kendi insanımız içinde hiç mi bu kurumu idare edebilecek biri yoktur? sorusunu” sorduğunun altını çizerek, “bu sorunun cevabını alamadığından” yakındı.

Konunun TDP seçim programında yazılı olduğunu belirten Çeler, "değişimi görmek isterseniz kim ne yapacak zamanında bilinsin" dedi.

Çeler, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Meclise gireli her hükümet programı okundukdan sonra, her bütçe dönemi "MERKEZ BANKASI" müdür ataması ile ilgili eleştirimizi yaptık. Kendi insanımız içinde hiç mi bu kurumu idare edebilecek biri yoktur? Sorusunu sordum, her defasında cevap alamadım, sadece yüzüme bakan gözler, bazen de bordo (ceylan derisi merisi değil bildiğin sünger) koltukları gördüm..

Parti seçim programımıza yazdık yazmaya da devam edeceğiz.

Olaki bu eleştiri ve değişimi görmek isterseniz kim ne yapacak zamanında bilinsin...