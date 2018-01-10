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Sadeli’den Harmancı’ya yanıt

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Sadeli’den Harmancı’ya yanıt
“Çetin Sadeli’nin aldığı oylar, siyasetin utancıdır” diyen Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Harmancı’ya Sadeli’den yanıt geldi.

Çetin Sadeli, Facebook sayfasından “Geçen gün açıkladık Haziran’da Belediye Başkanı adayı olabilirik diye, 934 kişi da beğendi herhalde Mehmet Harmancı Bey ondan rahatsız oldu. Bişey değil bizim herkese karşı hoşgörümüz vardır. Gorkmaaaa” ifadelerini paylaştı.

Sadeli’nin yazdıklarını beğenenler arasında Mehmet Harmancı’nın da olduğu görüldü.

Facebook’taki komik videoları “Ye Yememin Partisi” esprileriyle ünlenen Sadeli, bağımsız milletvekili adayı olmuş ve 3 bin 249 oy alarak dikkatleri çekmişti.

Öte yandan Çetin Sadeli, birçok milletvekili adayından yüksek oy aldığı halde seçilemesine ve seçim sistemine de isyan etti ve parti kuracağını söyledi. (ermeydanitv.com)

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