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"Sadettin Kaynak" anısına Mağusa'da Kardeş Korolar konseri gerçekleşti

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"Sadettin Kaynak" anısına Mağusa'da Kardeş Korolar konseri gerçekleşti
"Sadettin Kaynak" anısına Mağusa'da Kardeş Korolar konseri gerçekleşti

Gazimağusa Belediyesinin himayesinde Kıbrıs Sanat Derneği Türk Müziği Korosu ile İstanbul Yeşilkent Türk Müziği Korosu’nun Merhum Bestekar Sadettin Kaynak anısına ortaklaşa düzenlediği “Kardeş Korolar” konseri dün akşam saat 20:30’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleşti. 

Kıbrıs Sanat Derneği Başkanı ve Türk Müziği Koro Şefi Aytaç Çağın ile İstanbul Yeşilkent Türk Müziği Korosu Şefi Müftah Uğur’un birlikte yönettiği konser iki bölümden oluştu. Saadettin Kaynak’ın eserlerinin yer aldığı birinci bölüm; Segah, Rast, Muhayyer ve Hicaz Makamlarındaki eserlerinden oluşurken, ikinci bölümde ise Kürdili Hicazkar, Nihavend ve Hüzzam Makamındaki, seçkin bestekarların eserleri yer aldı.

Samsun Sanat Merkezi Koro Şefi ve Samsun Devlet Klasik Türk Müziği ses Sanatçısı Osman Ergen, Samsun Sanat Merkezi Yaylı Tambur sanatçısı Ahmet Aytaç ve Alanya Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Korosu’nun Şefi Kanun Sanatçısı Şehriban Kasapoğlu Kıbrıs Sanat Derneği’nin davetlisi olarak konsere katkı koydu. Konserin sunumu duayen spiker ve sunucu Sevil Emirzade tarafından gerçekleştirdi.

Gecenin sonunda “Kardeş Korolar” konserinde emeği geçenlere plaket verildi.  (MHA)

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