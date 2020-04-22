Sadi Güneş ve Aziz Kaya Lefke bölgesindeki durumu anlattı

Koronavirüsle ilgili olarak Bakanlar Kurulu’nun aldığı tedbirler bölgelerde de düzenli bir şekilde uygulanıyor.

Bu çerçevede, Lefke bölgesinde de İlçe Emniyet Kurulu koordinasyonunda gerekli denetim ve çalışmalar sürdürülüyor.

Lefke Kaymakamı Sadi Güneş ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, bölgede yaptıkları çalışmaları BRT’ye değerlendirdi…

Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararların ilçede en iyi şekilde uygulanması adına çalışmalar yürüttüklerini kaydederek, ilgili kurumlarla işbirliği içinde gerekli denetim, kontrol ve ilaçlamaların yapıldığını söyledi.

Bölgede, 850 ihtiyaç sahibine gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan yardım paketlerinin ulaştırıldığını ve yardımların devam edeceğini kaydeden Güneş, vatandaşların Kaymakamlığa web sayfası veya watsup üzerinden ulaşabileceğini vurguladı.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da Lefke’de belediye hizmetler yanında koronavirüse karşı çalışmaların da sürdüğünü kaydederek, geçtiğimiz yıl ülkemizde görülen ve yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte potansiyel risk oluşturan Batı Nil virüsüne karşı mücadelenin de başlatıldığını ifade etti.

Kaya, yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara, risk guruplarına ve yaşlılara beledi ekiplerce her türlü desteğin sağlandığını vurgulayarak, sürecin bölgede iyi yönetildiğini ve vatandaşların genel olarak kurallara uyduğunu söyledi