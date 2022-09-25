  • BIST 3.281,61
  • Altın 972.911
  • Dolar 18.409
  • Euro 17.8365
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAUzun Covid-19’da yeni belirti çıktı: Uzmanlardan uyarı

Sadık Cemil Stadı basın tribününün iyileştirilmesi için görüşme gerçekleştirildi

» »
Sadık Cemil Stadı basın tribününün iyileştirilmesi için görüşme gerçekleştirildi
Sadık Cemil Stadı basın tribününün iyileştirilmesi için görüşme gerçekleştirildi

Süper Lig’in ilk haftasında, cumartesi günü Miracle Değirmenlik ile Doğan Türk Birliği takımları arasında Sadık Cemil Stadı’nda oynanan karşılaşmada dernek üyelerimiz bazı sıkıntılar yaşamıştır. Üyelerimiz, stadın basın tribünü kapasitesinin yetersiz oluşu sonrası taraftarların bulunduğu tribünde görevini yapmak zorunda kalmıştır.

Konu ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Başkanı Burhan Gürkan, Miracle Değirmenlik Başkanı Hakan Törehan ile bir görüşme gerçekleştirirken, basın mensuplarının daha iyi şartlarda görev yapabilmesi adına nelerin yapılabileceği yönünde görüş alış verişinde bulunulmuştur.

Miracle Değirmenlik Başkanı Hakan Törehan, eksikleri giderebilme ve daha iyisini yapabilme adına eleştiriye her zaman açık olduklarını belirterek bugün itibarı ile basın tribününün iyileştirilmesi için çalışmaların başladığını, bir sonraki iç saha müsabakasına kadar şartlarının iyileştirileceğini tarafımıza iletmiştir.

Konuyu kamuoyunun bilgisine sunarken, uzun lig maratonunda dernek üyelerimizin statlarda gerek çalışma şartları, gerekse yaşanabilecek başka sıkıntıları çözmek için dernekle iletişime geçmelerini hatırlatır, bir kez daha yeni sezonda kolay gelsin dileklerimizi iletiriz.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünyaca ünlü futbolcu Bellapais'te...22 Eylül 2022 Perşembe 10:11
  • Galatasaray’ın transferleri dünyada gündem oldu21 Eylül 2022 Çarşamba 12:05
  • Milli ara ne zaman bitiyor?21 Eylül 2022 Çarşamba 11:50
  • Sergen Yalçın Türkiye A Milli Takım'ın yeni hocası mı olacak? Resmi açıklama geldi!20 Eylül 2022 Salı 12:46
  • Kupa Mağusa'nın16 Eylül 2022 Cuma 23:14
  • UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci hafta maçları oynandı16 Eylül 2022 Cuma 10:05
  • UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci hafta maçları oynandı16 Eylül 2022 Cuma 10:04
  • KKTC Genç Milli Takım heyeti Başakşehir'i ziyaret etti16 Eylül 2022 Cuma 09:28
  • KKTC Genç Milli Takım heyeti Başakşehir'i ziyaret etti15 Eylül 2022 Perşembe 19:30
  • Orhan İsmail ve Öztürk İsmailoğlu için oynadılar15 Eylül 2022 Perşembe 16:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti