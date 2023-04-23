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Sadık Gardiyanoğlu, 23 Nisan mesajı yayınladı

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UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yayımladığı mesaj ile kutladı.
Sadık Gardiyanoğlu, 23 Nisan mesajı yayınladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili ve Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yayımladığı mesaj ile kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik bayramının, aynı zamanda dünyada ilk ve tek Çocuk Bayramı olarak bütün insanlık için barış dolu aydınlık bir gelecek çağrısı olduğuna işaret eden Gardiyanoğlu, "En değerli varlığımız çocuklarımız, barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin temsilcileri olarak aydınlık yarınlarımızın güvencesidir'" dedi.

Gardiyanoğlu mesajında, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadeleye emeği geçmiş olan herkesi rahmet ve minnetle anıyorum. Bugüne anlam katan geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın ve tüm milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularla kutluyorum'' dedi.

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