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Sadık Gardiyanoğlu: Asgari ücret toplantısı ocak ayında yapılacak

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, 2025 yılı asgari ücretinin belirlenmesi amacıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Ocak ayında toplanacağını açıkladı.
Sadık Gardiyanoğlu: Asgari ücret toplantısı ocak ayında yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, 2025 yılı asgari ücretinin belirlenmesi kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Ocak ayında toplanacağını duyurdu. Toplantı tarihiyle ilgili net bir açıklama yapmayan Gardiyanoğlu, komisyonun belirlenen tarihlerde toplanmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Gardiyanoğlu, "Çağrı yapılsa da yapılmasa da komisyonun toplanması gerekiyor. Herhangi bir sorun yok. Ocak ayı içerisinde işveren ve işçi taraflarına toplantı için çağrıda bulunacağız" ifadelerini kullandı.

HÜR-İŞ, ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU’NUN TOPLANMASI İÇİN BAKANLIĞA BAŞVURDU

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, 19 Aralık tarihinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na resmi başvuruda bulundu.

2023 yılının son asgari ücreti, net 35 bin 180 TL, brüt 40 bin 436 TL olarak açıklanmış ve 1 Eylül itibariyle yürürlüğe girmişti.

Kaynak: Kıbrıs Postası

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