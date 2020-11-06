Sadık Gardiyanoğlu: "Gemiyi terk eden değil, yüzdüren taraf olmaya devam edeceğiz"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, UBP’de kurultayın ikinci turunun iptal edilmesi kararının ardından sosyal medyadan paylaşım yaparak, “40 yıldır bitmeyen bir sevda ile hiç durmadan ve dinlenmeden yoluna devam eden birisi olarak, bu süreçte nice fırtınalarla, nice depremlerle karşılaştık.Bu gemiyi terkettik mi? Asla” ifadelerini kullandı.

“Her sıkıntıyı birlikte göğüsleyerek aştık” diyen Gardiyanoğlu, her sıkıntıdan daha da güçlenerek çıktıklarını belirterek, “Gemiyi ilk terk eden değil, gemiyi yüzdüren olduk ve olmaya devam edeceğiz” dedi...