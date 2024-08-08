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Sadık Gardiyanoğlu: Her koşulda devletimizi yaşatmaya devam edeceğiz

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Erenköy Direnişi'nin 60. yıl dönümü mesajında, “Anavatanımızın desteğiyle bu topraklarda var olmaya ve devletimizi yaşatmaya devam edeceğiz” dedi
Sadık Gardiyanoğlu: Her koşulda devletimizi yaşatmaya devam edeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Şanlı Erenköy Direnişi'nin 60. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Bakan Gardiyanoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kıbrıs Türkü'nün toplumsal varoluş mücadelesinde önemli bir yere sahip olan ‘Erenköy Direnişi’nin 60. Yıl dönümünü şerefle idrak ederken, bu zorlu direniş sırasında şehit düşenleri bir kez daha minnet ve rahmetle anıyoruz. 

Erenköy Direnişi, Kıbrıs Türk halkının hiçbir baskı karşısında boyun eğmeyeceğinin, en zor şartlarda bile bayrağı, vatanı ve milleti uğruna ölüme karşın direneceğinin en büyük göstergesidir. 60 yıl önce, Kıbrıs Türkü’nün Erenköy'de çok ağır baskı ve saldırılar altında yaşadığı, umutlarını yitirdiği karanlık zamanları unutmak asla mümkün değildir. Gerek Erenköy Direnişi gerekse de tüm mücadele yılları süresince sergilenen direnişle, Kıbrıs Türk halkı, asla, esaret altına girmeyeceğini bütün dünyaya göstermiştir. Kıbrıs Türk halkı, yıllar boyu süren onurlu mücadeleler sonucunda Türkiye’nin güç ve güvencesiyle kendi özgür ve bağımsız devletine kavuşmayı başarmıştır. Anavatanımızdan aldığımız güç ve destekle bu topraklarda ilelebet varolmaya, gelecekte de inanç, kararlılıkla her koşulda devletimizi yaşatmaya ve halkımızın daha refah ve mutluluğu ileriye  taşımaya devam edeceğiz.

Bu anlamlı günde, başta Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel olmak üzere bu şanlı mücadelede canlarını ortaya koyarak bu toprakları vatan yapan tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, Erenköy gazilerimizi minnetle anar, bu gururu paylaşan tüm halkımıza sevgi ve saygılarımı sunarım.”

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