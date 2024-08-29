Sadık Gardiyanoğlu: Narenciye işçileriyle ilgili haberleri ihbar kabul ettim, kimse bana ahkam kesmesin

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Güzelyurt bölgesindeki narenciye işçileriyle ilgili basında çıkan haberleri ihbar kabul ettiğini dile getirerek,"Kimse bana ahkam kesmesin, kimse beni tehdit etmesin, ben bunlara gelmem; verilerle konu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Kanal T'de Ferda Ekinci'nin sunduğu "Gün Başlarken" programına katılarak, Cypfruvex'te çalışan yabancı uyruklu işçilerin Bakanlığa resmi bir şikayetinin olmadığını belirtti.

Gardiyanoğlu, "Tartışmalar tehlikeli bir sürece gidiyor" dedi.

Gardiyanoğlu, 6 Şubat'taki deprem felaketinin ardından 21 bin iş gücünün ülkeyi terk ettiğini, bu durumun da iş gücü açığına neden olduğunu ifade etti.

Gardiyanoğlu, Güzelyurt bölgesindeki narenciye işçileriyle ilgili basında çıkan haberleri ihbar kabul ederek, 3 gün önce ilgili müdüre soruşturma emri verdiğini açıkladı.

“KİMSE BANA AHKAM KESMESİN, KİMSE BENİ TEHDİT ETMESİN”

Daha önce Türkiye'den gelen işçilerin çadırlarda bile kaldığını belirten Gardiyanoğlu, "Kimse bana ahkam kesmesin, kimse beni tehdit etmesin, ben bunlara gelmem; verilerle konuşurum" dedi.

Tarım Bakanlığı'nın narenciyenin dalında kalması ile ilgili yaşadığı sıkıntılara değinen Gardiyanoğlu, Cypfruvex'in Türkiye'deki ekiplerinin KKTC'ye getirilmek istendiğini ancak bunun mümkün olmadığını belirtti.

Gardiyanoğlu, "Ya narenciye yere düşecekti ya da resmi olarak üçüncü dünya ülkesinden çalışan getirecektik" ifadelerini kullandı.

Gardiyanoğlu, medyada çıkan maaş ödenmediği iddiaları üzerine Cypfruvex’e yazı gönderdiğini ve 200 kişinin dönmek istediğini öğrendiğini belirtti.

“İŞÇİLER ÖNCE GİTMEK İSTEDİ, SONRA VAZGEÇTİ”

Gardiyanoğlu, "Geri dönüşlerle ilgili hiçbir sıkıntı yok. Eksik maaşı varsa ödenecek ve biletleri alınacaktı. İşçiler kendileri gitmekten vazgeçti" dedi.

Bakanlık verilerinin dijital ortamda saklandığını vurgulayan Gardiyanoğlu, "Merak edilen veya şüphelenilen herhangi bir şey varsa sorsunlar, açıkça izah ederim" diye konuştu.

“ŞİKAYETİ OLAN İŞÇİLER MALİ POLİSE GİTSİNLER”

İşçilere yönelik olarak, "İşçilerden şikayeti olanlar, kime para verdiyseler onun için mali polise gitsinler, araştırma yapılsın. Sanki 5 milyonu bakanlık aldı!" ifadelerini kullandı.

“BU İŞÇİLER İÇİN YATAY GEÇİŞİ HIZLANDIRACAĞIZ”

Gardiyanoğlu, “Cypruvex 600’e yakın portakal işçisi arasında, işçi fazlalıklarını hesaplayarak gerekli çalışmaları yapacak. Bu işçiler için yatay geçiş işlemlerini hızlandıracağız” dedi.

“VERİLERİ 16 EYLÜL’DEN SONRA PAYLAŞACAĞIZ”

Gardiyanoğlu, 16 Eylül'den sonra verileri kamuoyu ile paylaşacaklarını da sözlerine ekledi.